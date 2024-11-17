شرطة دبي تسلط الضوء على استشراف مستقبل المناطق السكانية

نظم مركز شرطة المرقبات، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل المناطق السكانية»، وذلك في مكتبة محمد بن راشد. حضر الفعالية اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إلى جانب مديري قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة وعدد من الشركاء الداخليين والخارجيين.

وركزت الجلسة على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأمن في المناطق السكنية، مع استعراض سبل توظيف التكنولوجيا لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، في كلمته خلال الجلسة، أن رؤية القيادة الرشيدة جعلت من الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً لتحقيق التميز في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الشرطي.

ومن جهته، قال العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، إن الجلسة تأتي ضمن جهود شرطة دبي لاستشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات، مشيراً إلى أن الخلوة الاستراتيجية التي نظمها المركز ركزت على مناقشة تحديات المناطق السكنية وسبل مواجهتها بأساليب مبتكرة.

واختتمت الفعالية بتكريم اللواء خليل إبراهيم المنصوري للشركاء الاستراتيجيين لمركز شرطة المرقبات، مشيداً بدورهم في دعم المبادرات المشتركة وتحقيق أهدافها.