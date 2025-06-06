شرطة دبي تكثف الدوريات الأمنية والمرورية وتدعو للالتزام بالإرشادات خلال العيد

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في مختلف مناطق الإمارة، لا سيما في المواقع الحيوية والمرافق العامة، التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال الإجازة.

وحث معاليه أفراد المجتمع بالالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن شرطة دبي وشركائها من الدوائر الحكومية في المناطق العامة والوجهات السياحية، وغيرها لضمان سلامة الجميع، مشيراً إلى أهمية الانتباه أثناء القيادة، والابتعاد عن السلوكيات المرورية الخطأ مثل السرعة الزائدة، والتجاوز من كتف الطريق، والقيادة المتهورة، تجنباً لوقوع الحوادث، متمنياً للجميع عيداً سعيداً، وإجازة هانئة وآمنة.

من جهة أخرى، وفي إطار جهودها الإنسانية والمجتمعية المستمرة أطلقت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مبادرة «أسعدتموني» في إدارة سجن النساء، والهادفة إلى توزيع كسوة العيد على النزيلات وأطفالهن، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهن، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وشهدت المبادرة العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، والعقيد سعيد مبارك السبوسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم الطفل، والمدني نوف علي الغزيوي، رئيس قسم الوعي والتثقيف بالوكالة، وعدد من الضباط والأفراد.

وتعتبر مبادرة «أسعدتموني» إحدى المبادرات الإنسانية الرائدة، التي تعكس التزام شرطة دبي بدورها الاجتماعي والإنساني، وحرصها على تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات العقابية.

وأكدت العقيد جميلة الزعابي، مدير إدارة سجن النساء، أن شرطة دبي تتعامل مع النزيلات من منطلق إنساني شامل، لا يقتصر على الجوانب الإصلاحية فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية النفسية والاجتماعية، بما يصون ويحفظ كرامتهن وحقوقهن.

وقالت «نحرص من خلال مبادرة «أسعدتموني» على تقديم الدعم المعنوي والإنساني للنزيلات، خاصة في المناسبات الدينية، لما لها من أثر بالغ في التخفيف من معاناتهن النفسية، وتعزيز شعورهن بالانتماء والكرامة».

من جانبه، قال العقيد سعيد مبارك السبوسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان: «تنفيذ هذه المبادرة للعام الحادي عشر على التوالي هو دليل واضح على التزام شرطة دبي المستمر بنهج القيادة الرشيدة في إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتعاطف».

وتضمنت المبادرة مجموعة من الفعاليات المصاحبة، التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للنزيلات وأطفالهن، من بينها توزيع الهدايا، وتقديم فقرات ترفيهية للأطفال، الأمر الذي أسهم في خلق أجواء أسرية مليئة بالمشاعر الإيجابية.