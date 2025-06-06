«إقامة دبي» تحتفي بالعيد مع القوى العاملة

تنظم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي فعالية مجتمعية كبرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تستهدف من خلالها مئات الآلاف من القوى العاملة من جميع مناطق إمارة دبي، وتُقام اليوم وغداً تحت شعار «لنحتفل بالعيد معاً»، في إطار مبادرات «عام المجتمع 2025»، تأكيداً على التقدير المؤسسي لدورهم الحيوي في مسيرة التنمية.

تُفتتح الفعالية صباح أول أيام العيد بأداء صلاة العيد جماعة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إيذاناً بانطلاق برنامج حافل بالفقرات التفاعلية والإنسانية التي تعبّر عن تنوّع دبي الثقافي والاجتماعي.

وتنطلق الفعالية من الساعة 1:00 ظهراً حتى 11:00 ليلاً ببث مباشر وتجربة رقمية تفاعلية تتيح للقوى العاملة المشاركة من مواقعهم في سحب إلكتروني وجوائز فورية، بعد التسجيل المسبق عبر رقم الهاتف.

واحتفالية ميدانية تتضمن عروضاً فنية وثقافية لفرق متعددة الجنسيات، تعبيراً عن التنوّع المجتمعي ومشاركة واسعة من القوى العاملة في أجواء احتفالية بهيجة.

وسيتم السحب على أكثر من 400 جائزة قيّمة تُقدّر قيمتها الإجمالية بحوالي 500 ألف درهم. وسيتم إيصال الجوائز مباشرة إلى مقار سكن الفائزين في مختلف المناطق العمالية، مما يضمن سهولة الوصول وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للمبادرة.

وتوقّعت اللجنة المنظمة أن يتجاوز عدد الحضور هذا العام حاجز الـ25 ألف مشارك، في ظل التوسّع الملحوظ في نطاق الفعالية، وتنوّع فقراتها، وتكامل جهوزيتها التنظيمية.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي رئيس جائزة تقدير، أن هذه الفعالية تجسّد التزام المؤسسة بقيمها المؤسسية، وتعكس الاحترام العميق لكل من يسهم في بناء دبي بعزيمته وجهده، مشيراً إلى أن الاحتفاء بالعيد مع القوى العاملة هو انعكاس حقيقي لروح دبي المتسامحة والشاملة، وتجسيد حي لرسالة «عام المجتمع» التي تضع الإنسان في قلب كل المبادرات المجتمعية.

وصرّح العقيد عمر مطر خميس مطر المزيّنة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، بأن هذه المبادرة تُعد هجينة وجديدة من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تتيح الفرصة لجميع أفراد القوى العاملة في المناطق ذات الكثافة العمالية للمشاركة حتى في أوقات الظهيرة ومن مواقع سكنهم.