جناح الفضاء بـ"دبي للطيران 2025".. منصة للإبداع والشراكات العالمية

انطلقت فعاليات جناح الفضاء في معرض دبي للطيران 2025، في أكبر مشاركة للقطاع الفضائي منذ إدراجه ضمن محوري الدفاع والطيران، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ووفد من كبار المسؤولين.

واطلع معالي الفلاسي خلال جولة له على أبرز المشاركات والمبادرات الوطنية والدولية، وأحدث التقنيات الفضائية والمشاريع الاستكشافية، وشهد توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية.

وعلى هامش اليوم الأول من المعرض، وقّعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وتطوير المشروعات العلمية الرائدة، وتعزيز البحث والتطوير، ودعم المبادرات الإستراتيجية في مجال الفضاء.

وجاءت أبرز هذه الاتفاقيات بتوقيع الوكالة، خطاب نوايا، مع شركة "بلو أوريجن" الأمريكية، لمناقشة فرص التعاون ضمن مهمة "Oasis"، بما في ذلك دراسة دمج النموذج الهندسي لمركبة الاصطدام التابعة لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وإضافة أدوات مطورة للكشف عن الموارد القمرية، بما يدعم الاستكشاف الفضائي المشترك وتطوير القدرات العلمية للطرفين؛ وذلك بحضور سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وبات ريمياس، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة "بلو أوريجن".

كما وقعت الوكالة ومركز محمد بن راشد للفضاء، اتفاقية رعاية لدعم عمليات التحكم والسيطرة والعمليات التشغيلية لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، في خطوة تعكس مستوى التعاون الإستراتيجي المتقدم بين الجهتين.

وتعزيز الكفاءات الوطنية والمساهمة في مهام علمية واستكشافية رائدة؛ وذلك بحضور سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي في مجالات السياسات والدراسات المستقبلية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الفضاء، من خلال بحوث مشتركة، وتبادل الخبراء والباحثين، وتنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة؛ وذلك بحضور سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لتريندز للبحوث والاستشارات.

كما أبرمت شركتا "ليب 71" و"أسباير" تحت إشراف وكالة الإمارات للفضاء وبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، اتفاقية تعاون لتطوير صاروخ "أوريكس" القابل لإعادة الاستخدام، الذي يعد مركبة إطلاق مدارية كاملة مصممة لنقل ما يصل إلى 15 طناً من البضائع إلى المدار الأرضي المنخفض، مع إمكانية إعادة الاستخدام الكامل لنقل 3 أطنان في كل رحلة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الفضاء 2025 على "منصة الفضاء الجوي 2050"، بجدول أعمال حافل يركز على مستقبل استكشاف الفضاء، والاستثمارات الإستراتيجية، والأمن القومي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حواراً بعنوان "لقاء لا يُنسى"، جمع أربعة من رواد الفضاء البارزين لمناقشة تاريخ ومستقبل الرحلات الفضائية البشرية والتحول من البرامج الحكومية إلى المشاريع التجارية.

وضمت الجلسة كلود نيكولييه، أول رائد فضاء سويسري وخبير إصلاح تلسكوب "هابل"، ورابيا روج، أول امرأة ألمانية تصل إلى الفضاء، وسيان بروكتور، رائدة الفضاء وقائدة مهمة سبيس "إكس إنسبيريشن 4"، وهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي. وقد استعرض الرواد وجهات نظرهم حول التحديات والإنجازات التي ستشكل القفزة العملاقة التالية للبشرية في استكشاف الفضاء.

كما ركز المؤتمر على البعد الاقتصادي للفضاء، حيث شهد إطلاق ورقة عمل مهمة من شركة "كيه بي إم جي" حول استثمار الفضاء لدعم النمو الوطني، والتي قدمها أرجون سريكومار، المدير المشارك في المجموعة الاستراتيجية العالمية بالشركة.

وبعد ذلك، تناولت جلسة حوارية بعنوان "الاستفادة من الاستثمارات الفضائية لدفع النمو الوطني"، الإمكانات الاقتصادية للفضاء وأهمية بناء التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم النمو الوطني بعيد المدى؛ وذلك بمشاركة ممثلين من وكالات فضاء عالمية، بما في ذلك كريس وايت-هورن من وكالة الفضاء البريطانية، ولوكا ديل مونتي من وكالة الفضاء الأوروبية، وجوناثان هونغ من مكتب تكنولوجيا وصناعة الفضاء في سنغافورة، بالإضافة إلى خبراء من الجمعية الهندية للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية.

وناقشت جلسة بعنوان "الدور الفريد للفضاء في حماية الأمن القومي"، القدرات الحيوية التي يوفرها الفضاء لقطاعات الدفاع والاستخبارات والاستجابة للطوارئ، وضرورة دمج البيانات والتقنيات الفضائية في الاستراتيجيات الأمنية الوطنية.

وشارك في هذه الجلسة قادة من القطاعين العام والخاص، منهم حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة الحلول الذكية التابعة لـ"سبيس 42"، وعبدالله الشاطري مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية العسكرية والفضاء بمركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ورافال مودرزيفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة آيس آي (ICEYE)، وأمل عز الدين، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فانتور (Vantor)، وأوريلي جيرو، الرئيس التنفيذي لشركة سافران ريوسك (Safran Reosc).

وفي سياق متصل، قدمت لين شاساني من شركة بلاك سكاي، عرضاً حول "الاستخبارات القائمة على الفضاء"، مسلطة الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي والصور عالية الدقة التي يمكن أن تخفض زمن التكليف إلى التسليم إلى 10 دقائق فقط لدعم العمليات التكتيكية.

وركزت الجلسات بعد الظهر على التحديات البيئية والتقنية، حيث ناقشت حلقة "الفضاء الخارجي المزدحم" الحاجة الملحة لإدارة الحركة الفضائية وضمان بيئة مدارية مستدامة، بمشاركة خبراء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وشركات متخصصة مثل أنسيس (Ansys).

كما سلطت جلسة أخرى الضوء على "أفضل طرق مشاركة ومعالجة البيانات الواردة من الفضاء"، مؤكدة على دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز قابلية التشغيل البيني والتعاون بين وكالات الفضاء.

وتضمنت الأجندة أيضاً عرضاً خاصاً حول "استكشاف إيطاليا للقمر: التحديات والفرص" قدمته ماريلينا أموروزومن وكالة الفضاء الإيطالية.

واختتمت الجلسات النقاشية بتركيز إقليمي، حيث بحثت حلقة "تعليم الفضاء وتنمية القوى العاملة" سبل إعداد الجيل القادم لصناعة الفضاء، بمشاركة رشا العمد، رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي في وكالة البحرين للفضاء.

كما ناقشت حلقة "ابتكار الفضاء يلتقي بالاستثمارات الاستراتيجية في الشرق الأوسط" كيفية بناء جسر بين البرامج الحكومية والتمويل الخاص لإطلاق إمكانات المنطقة كقوة دافعة في الاقتصاد الفضائي العالمي، وذلك بمشاركة شركات استثمارية مثل أو تي بي فينتشرز (OTB Ventures) وبيوند إيرث فينتشرز(Beyond Earth Ventures).

واختتم اليوم الأول من المؤتمر بفعالية تواصل برعاية نيو سبيس جروب، وملاحظات ختامية من رئيس الجلسة.