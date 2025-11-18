لطيفة بنت محمد: رؤية دبي داعمة للعلم وتحويل الأفكار إلى مشاريع لخدمة البشرية

افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أمس، معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» لعام 2025، ويضم على مدار أربعة أيام، 100 مشروع طلابي متميّز يسعى إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه البشرية.

وعقدت سموّها اجتماعاً مع مجموعة من قادة وممثلي جهات حكومية وخاصة، إلى جانب عدد من الجهات الاستثمارية وحاضنات الأعمال، والذين يشكل عملهم عنصراً أساسياً في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، وهم المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة آرت دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، والدكتور سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، وفارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سي القابضة»، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة لمنصة «ومضة»، والدكتور أوزان كوسيوغلو، الرئيس العالمي لقسم نمذجة معلومات البناء في «سيمنز إينرجي»، وابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونادر البستكي، المدير العام لصندوق حي دبي للمستقبل، ودريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وناقشت معهم الدور الحيوي للابتكارات العلمية الجامعية في تطوير حلول عملية وذات أثر ملموس على أرض الواقع.

تعاون مشترك

كما قامت سموّها بجولة في معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» اطلعت خلالها على جانب من المشاريع المئة المعروضة فيه، والتي تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها طلاب وخريجون وأساتذة من أكثر من 1200 جامعة في 120 دولة حول العالم، واستمعت إلى شرح حول مكونات المعرض الذي تستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات، بالتزامن مع انعقاد الدورة الرابعة من «منتدى دبي للمستقبل».

وتعقد أعمال مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وتحت رعاية وقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُعدّ البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين مبادرة «ابتكارات للبشرية» التابعة لمجموعة آرت دبي، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، ومركز دبي المالي العالمي، ويهدف إلى تمكين المبتكرين الشباب من مختلف أنحاء العالم لتطوير حلول علمية رائدة وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في إحداث أثر ملموس على أرض الواقع.

منصة رائدة

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ مبادرة «حلول دبي للمستقبل- ابتكارات للبشرية» نجحت في تعزيز حضورها ومكانتها منصة رائدة لتمكين الابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية والمشاريع الملهمة، وملتقى عالمياً للطاقات الشابة والخبراء وصنّاع القرار لتبادل الرؤى واستشراف ملامح المستقبل.

وقالت سموّها: «تثبت هذه المبادرة، عاماً بعد عام، قدرة الإنسان اللامحدودة على الإبداع، وتعكس إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار كنهج قادر على تغيير حياة المجتمعات إلى الأفضل، وتُظهر مدى التزام الجيل القادم بإحداث أثر إيجابي عبر تقديم حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه كوكبنا اليوم، والمساهمة في صناعة التأثير وإعادة تشكيل المستقبل، وتُجسّد رؤية دبي الداعمة للعِلم والمعرفة، واهتمامها بمنظومة البحث العلمي وتحويل الأفكار الفريدة إلى مشاريع نافعة في خدمة البشرية، ما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المعرفة وتصميم مستقبلٍ أكثر استدامة».

وأضافت سموّها: «أعظم المشاريع تبدأ بفكرة، والفكرة المتميزة قادرة على بناء مجدٍ يدوم، وعندما تجد الفكرة بيئة تحتضنها؛ فإنها تتحوّل إلى إنجازٍ رائد، وهذا هو جوهر رسالتنا في هذه المبادرة التي نؤكد من خلالها التزامنا الدائم بدعم المبادرات التي تُحفّز الإبداع، وتمكّن الشباب، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة».

كما أشارت سموّها إلى أهمية الشراكات ودورها في تحقيق أهداف المبادرة، وبناء الجسور بين العقول المبتكرة والمؤسسات، وفتح مسارات جديدة للنمو والتبادل المعرفي.

وقال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نطمح إلى أن تصبح دبي واحدة من أبرز مدن المستقبل في العالم، وتجسّد الابتكارات الإبداعية التي نشهدها ضمن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» هذا الفكر الاستشرافي، وفي فترة وجيزة، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والتكنولوجيا، ومنصة اختبار للمفكرين المبدعين، وموطن لبعض أبرز رواد الأعمال والمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على مستوى العالم».

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة آرت دبي: «يُشكّل هذا الأسبوع مصدر إلهام حقيقياً، ويفخر مركز دبي المالي العالمي بقيادة برنامج ذي تأثير عالمي. وبصفتنا شريكاً مؤسساً لمبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، نواصل التزامنا بقيادة مستقبل التكنولوجيا والاستدامة، وتقديم الدعم المستمر للمبتكرين الذين تُحدث مشاريعهم أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم».

وقد أبرزت توجهات مشاريع هذا العام تركيزاً قوياً على معالجة القضايا الصحية العالمية، والمخاوف البيئية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وطوّر العديد من الطلاب حلولاً عملية متخصصة، مستفيدين من خبراتهم الأكاديمية لتقديم حلول دقيقة ومصممة خصيصاً لمعالجة التحديات العالمية.

وركّزت نسبة كبيرة من المشاريع على القدرة على التحمل المالي وسهولة الوصول، بما يضمن استفادة أوسع من الابتكارات. كما سلّط دمج التقنيات التمكينية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، في القطاعات التقليدية الضوء على مشهد الابتكار المتطور، حيث يمكن تطبيق هذه التقنيات على مشاكل ملموسة لتحقيق أثر فعلي.

معايير صارمة

وأوضح تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» قائلاً: «معايير القبول لدينا صارمة، ونتلقّى سنوياً آلاف الطلبات التي تتضمن حلولاً عملية لمشكلات حقيقية تؤثر على المجتمع والبيئة. وتهدف هذه الابتكارات الجامعية إلى التحوّل إلى مشاريع قابلة للتطبيق التجاري، بما يضمن استفادة البشرية منها بشكل فعلي. ويوفر برنامج «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» رابطاً حيوياً بين الأفكار الناشئة في الأوساط الأكاديمية والابتكارات المطبقة على أرض الواقع».

وعلى مدار فترة المعرض، ومن خلال المشاركة المستمرة في البرنامج، تُتاح للمبتكرين الشباب فرصة التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والدولية، والخبراء في مختلف القطاعات، والمستثمرين، بالإضافة إلى فرص التمويل من مجالات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والطاقة، والزراعة، والبنية التحتية الذكية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي. وتُعدّ هذه الروابط خطوةً محوريةً في تمكين الطلاب من تطوير أفكارهم نحو مراحل التنفيذ التجاري، وفي نهاية المطاف، تحقيق أثر ملموس في معالجة تحديات العالم الواقعي.

وسيتم منح خمسة مشاركين متميّزين، يتم اختيارهم من بين أفضل 100 مشروع، جائزة مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار لدعم استمرار تطوير أبحاثهم في المجالات الحيوية.

وتمثل مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، منصة عالمية هدفها جمع المبدعين والباحثين وأصحاب الرؤى لابتكار حلول تحولية تفيد البشرية.



