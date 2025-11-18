«بيت الخير» تنفق 15.4 مليون درهم لعلاج المرضى المعسرين

كثفت جمعية «بيت الخير» حملاتها الخيرية لجمع التبرعات لصالح المرضى المعسرين عبر مشروعها المجتمعي الرائد «علاج»، الذي ارتفع حجم إنفاقه من يناير حتى أكتوبر 2025 ليصل إلى نحو 15.4 مليون درهم استفاد منها 352 مريضاً، بعدما خصصت الجمعية عدداً من المنصات الإعلامية لدعم الزيادة الملحوظة في طلبات المساعدة الواردة عبر موقعها الإلكتروني ومكاتبها في مختلف إمارات الدولة.

وتواصل الجمعية منذ سبعة أعوام تنفيذ حملات «فزعة» الإلكترونية لجمع التبرعات للمرضى المحتاجين، وقد بلغ إنفاق هذه الحملات حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 514 ألف درهم استفاد منها 22 مريضاً. كما واصل برنامج «زايد الخير» الإذاعي، الذي انطلق عام 2020 بالتعاون مع إذاعة الأولى ويبث كل خميس من الخامسة حتى السابعة مساء، دعمه للمرضى من خلال تقديم مساعدات بلغت نحو 3.8 ملايين درهم استفاد منها 120 مريضاً خلال الفترة نفسها.

وشهد عام 2025 إطلاق برنامجين جديدين، هما «حق معلوم» على إذاعة نور دبي (93.9 FM)، الذي يبث كل أحد من الرابعة حتى السادسة مساء، وقدم حتى الآن مساعدات تجاوزت 3.25 ملايين درهم استفاد منها 110 مرضى من أصحاب الحالات الحرجة.