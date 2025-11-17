"طرق دبي" تُطوّر تطبيق "الدفع نول" بتصميم جديد ومزايا متنوعة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً تصميماً جديداً لتطبيق الدفع نول بتصميم عصري ومحدّث ومزايا وخصاص جديدة ومتنوعة أضفت على التطبيق المزيد من السلاسة والفاعلية وذلك بهدف إسعاد المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات هذا التطبيق، الذي أصبح عنصراً حيوياً ومهماً لا سيما لمستخدمي وسائل النقل الجماعي من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة.

وكمرحلة أولى لمشروع ترقية نظام نول وفق تقنيات الحسابات المركزية، فإن إطلاق هذه المبادرة قد جاء بهدف التركيز على تحقيق عدد من الأهداف، التي تشمل: (موائمة التصميم مع "الشكل والشعور العام" تجاه منصة الهيئة الرقمية، ومتطلبات سياسة خدمات 360 لحكومة دبي، التي تتمثّل في الربط الرقمي بين الجهات المعنية بما يضمن تبسيط الإجراءات، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات لزيادة الكفاءة والمرونة وتسهيل حياة الأفراد، الأمر الذي يعكس مدى حرص الهيئة على تحقيق توجهات الحكومة لبرنامج تصفير البيروقراطية.

وقد عملت الهيئة على إطلاق مجموعة متنوعة من المزايا والخصائص على تطبيق الدفع نول المُحَدّث، أهمها:

•tإدارة بطاقة نول الخاصة بأفراد العائلة، كتقديم الطلب نيابة عن الأولاد، وإدارة بطاقات العائلة بربطها أو إلغائها، وإعادة تعبئة الرصيد لأفراد العائلة.

•tجدولة مبالغ التعبئة لبطاقات نول لأفراد العائلة وفق جداول زمنية محددة ومبالغ حسب اختيار المتعامل.

•tإرسال إشعارات استباقية للمتعامل لإعادة تعبئة الرصيد المنخفض، أو تجديد بطاقة نول قريبة الانتهاء، أو تجديد صلاحية تصاريح التنقّل قبل موعد انتهائها.

•tتعبئة رصيد بطاقة نول بشكل فوري والاستعلام عن الرصيد المتبقي.

•tشراء تصريح التنقّل بشكل فوري.

•tإطلاق خدمات إضافية عبر التطبيق مثل خدمات تعبئة أرصدة الهواتف المتحركة.

الجدير بالذكر أن تطبيق الدفع نول يوفر خاصية رقمنة بطاقات نول على هواتف سامسونج وهواوي، للدفع في جميع وسائل المواصلات العامة ومحلات التجزئة بمجرد لمس الهاتف دون الحاجة إلى فتح التطبيق، حيث بلغ عدد البطاقات الرقمية المباعة أكثر من (33) ألف بطاقة حتى نهاية العام 2024 بزيادة فاقت (460%) عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد مرات تحميل التطبيق (1,5) مليون مستخدم حتى نهاية العام 2024 بزيادة فاقت (150%) عن العام الذي سبقه.