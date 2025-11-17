«تفاهم» بين أكاديمية دبي للإعلام والجامعة القاسمية لإعداد الكوادر الوطنية

وقّعت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع الجامعة القاسمية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتطوير البرامج التي تُسهم في إعداد وتأهيل كوادر إعلامية وطنية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وهو ما يتماشى مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى دعم صناعة المحتوى الإعلامي المبتكر، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى.

وتنص المذكرة التي وقعتها منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، والدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، على قيام الجانبين بتنفيذ سلسلة من البرامج الأكاديمية والتدريبية المشتركة، وتنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات التدريبية.

وقالت منى بوسمرة: يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة القاسمية خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي في مجال الإعلام، بما يواكب التحولات المتسارعة في هذه الصناعة، وتمكين الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل. وأشارت إلى أن التعاون مع الجامعة القاسمية يعكس توجهات مؤسسة دبي للإعلام، ويدعم أهداف أكاديمية دبي للإعلام في بناء جيل يوظف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج محتوى مؤثر وواعٍ.

وأكد الدكتور عواد الخلف أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية دبي للإعلام يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، في دعم التعليم النوعي وتعزيز الشراكات الوطنية التي تربط المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، بما يرسخ دور الجامعة القاسمية في خدمة المجتمع.

وعلى هامش توقيع المذكرة، قدّمت منى بوسمرة محاضرة لطلبة كلية الاتصال بعنوان «الاتجاهات الحديثة في الإعلام»، بحضور الأستاذ الدكتور هشام عباس، عميد الكلية، وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتطرقت خلال حديثها إلى مجموعة من المحاور الرئيسة، من أبرزها الريادة في إعداد جيل إعلام المستقبل عبر برامج أكاديمية دبي للإعلام، ودورها في تمكين الكفاءات الوطنية ومواكبة التحول الذكي، إضافةً إلى استعراض مستجدات سوق العمل في الدولة والمنطقة العربية، والفرص التي تتيحها التطورات الرقمية للنمو والتطور.

وقدّمت رؤية تحليلية لمستقبل الإعلام في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستعرضت عدداً من الوظائف الجديدة التي أفرزها هذا التحول، مثل تحليل البيانات، وإدارة المحتوى الرقمي، وصحافة المنصات، وصناعة المؤثرين، وإنتاج الوسائط التفاعلية، إلى جانب إبراز مقومات القائد الإعلامي الناجح وأهم المهارات الإدارية المطلوبة في بيئة العمل الحديثة.