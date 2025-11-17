«حمدان الذكية» تناقش مفاهيم التميز والأداء المؤسسي

نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية فعالية افتراضية مميزة بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل الجودة: رؤى من الخبراء»، جسّدت من خلالها التزامها المستمر بإعادة تعريف مفاهيم الجودة بما يتماشى مع التحولات المتسارعة للعصر الرقمي. وسعت الفعالية إلى تحدي النماذج التقليدية للجودة وتبنّي مقاربات مبتكرة ومرنة قائمة على التقنيات الذكية، بحضور ومشاركة واسعة من الدارسين والخريجين والمتخصصين من مختلف القطاعات.

وشهدت نقاشات معمّقة حول كيفية إعادة صياغة مفاهيم التميز والأداء المؤسسي في بيئة تتسم بالتحول الرقمي المتسارع. افتُتحت الجلسة بكلمة رئيسة قدّمها الأستاذ الدكتور جمال أبو راشد، عميد كلية إدارة الأعمال والجودة في الجامعة، تحت عنوان «ريادة الجودة في العالم الرقمي: رؤية جامعة حمدان للمستقبل».

وتناول خلالها الدور الريادي للجامعة في جودة التعليم، والتزامها بنماذج تعليمية ذكية تتمحور حول المتعلم وتقوم على التحسين المستمر والتوظيف الفعّال للتكنولوجيا كركيزة استراتيجية.

وأشار الدكتور أبو راشد إلى أهمية إعداد قادة جودة يمتلكون المرونة الفكرية ويعتمدون على البيانات في اتخاذ القرار، مؤكداً أن الجودة اليوم أصبحت نهجاً فكرياً مستداماً أكثر من كونها منظومة إجراءات. تلت الكلمة جلسة نقاشية بعنوان «كيف تعيد التقنيات التحويلية كتابة قواعد الجودة؟» أدارها الدكتور علي أبو ياسين، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين في مجالات الجودة والابتكار.