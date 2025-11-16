لجنة تأمين الفعاليات تؤكد جاهزيتها لمعرض دبي للطيران

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أن اللجنة أكملت استعداداتها كافة بالتعاون مع الشركاء لاستضافة النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران، من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، بمشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع من 150 دولة، وسط توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر.

وقال اللواء سيف المزروعي، إن تنظيم معرض دبي للطيران يؤكد مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية، إلى جانب توفر كافة العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة، تعزز من جاذبيتها إحدى الوجهات الرائدة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والأحداث العالمية من خلال ما تقدمه من خيارات متنوعة تُلبي كافة المتطلبات، بفضل المرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين .

وأشار اللواء سيف المزروعي إلى أنه تم التنسيق مع اللجنة المنظمة للمعرض والشركاء، في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، مؤكداً جاهزية لجنة تأمين الفعاليات بدبي لاستقبال وتأمين معرض الطيران، وذلك من خلال خطة أمنية متكاملة وبقوة بشرية تزيد أكثر من 1200 من رجال الأمن.