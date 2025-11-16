برعاية محمد بن راشد.. مؤتمر قادة القوات الجوية يبحث اليوم أدوات المستقبل

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق، اليوم، النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، تحت عنوان «الحد فرط صوتي- إعادة تصور القوة الجوية عبر الفضاءات غير المتكافئة».

وتمثل النسخة الجديدة التجمع الأكبر لقادة أركان القوات الجوية منذ 2003، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 100 وفد رسمي عالمي من كبار رؤساء وقادة القوات الجوية وصناع القرار العسكريين، وشركات التصنيع من جميع أنحاء العالم.

ويعد المؤتمر منذ انطلاقته منصة استراتيجية عالمية، أثبتت قدرتها على توحيد قادة القوات الجوية حول العالم في حوار استراتيجي رفيع المستوى لمعالجة التحولات الرئيسة في أنظمة القتال الجوي والفضائي، وتوقع أدوات الحرب المستقبلية.

أعمال

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات حوارية حول الأولويات التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك التقنيات الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطيران غير المأهولة، والتكامل الجوي والفضائي، وتطور مقاتل المستقبل، والتحالفات العسكرية والسياسات الدفاعية، واستعداد القوات الجوية الإماراتية للابتكار والشراكات الاستراتيجية.

معرض

وعقب المؤتمر ينطلق، غداً الاثنين، معرض دبي للطيران 2025، حيث أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في دبي أنها أكملت كل استعداداتها، بالتعاون مع الشركاء لاستضافة النسخة الـ19 من المعرض الذي يستمر حتى 21 نوفمبر في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، بمشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع من 150 دولة، وسط توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر.