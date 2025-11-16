«كهرباء دبي» تستعرض جهودها لبناء اقتصاد المعرفة

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة العاشرة من «قمة المعرفة»، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، يومي 19 و20 نوفمبر الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «ندعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل إمارة دبي مدينة المستقبل، وتعزيز مكانتها قطباً عالمياً قائماً على اقتصاد المعرفة.

ونؤمن في الهيئة بأن الابتكار والعلم والمعرفة ركائز تسمو بقيمة الإنسان، ودعامة أساسية لتمكين الخبرات الوطنية، وتزويدها بالأدوات اللازمة للمساهمة الفعالة في صناعة المستقبل المستدام. وتشكل «قمة المعرفة» حدثاً معرفياً عالمياً مهماً لتسليط الضوء على أبرز الجهود الرامية إلى دفع مسيرة المعرفة، وتبادل الأفكار حول مستقبل الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، للنهوض بالأفراد والمجتمعات».

وتستعرض الهيئة خلال المعرض المقام على هامش «قمة المعرفة»، أبرز مشاريعها ومبادراتها الهادفة إلى دعم الاستدامة والابتكار، وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3.860 ميغاوات، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5 % من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة، وستصل إلى أكثر من 8.000 ميغاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5,000 ميغاوات)، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 ملايين طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 ملايين طن سنوياً).

وتركز الهيئة أيضاً خلال المعرض على مركز البحوث والتطوير التابع لها، والذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحوث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات. ويضم المركز 45 موظفاً وموظفة، منهم 9 من حملة شهادة الدكتوراه (منهم مواطنان اثنان)، و19 من حملة الماجستير (منهم 16 مواطناً ومواطنة).