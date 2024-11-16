محاكم دبي تعلن انتقال باقة متكاملة من الخدمات القانونية إلى الكاتب العدل الخاص

أعلنت محاكم دبي انتقال مجموعة متكاملة من خدمات الكاتب العدل العام إلى الكاتب العدل الخاص، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قانونية متطورة ترتقي إلى مستوى تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء، وتعزز البيئة الاقتصادية للإمارة، هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية دبي في تقديم خدمات حكومية ذكية تسهل حياة الأفراد، وتزيد من ثقة المستثمرين، وتدعم قطاع الأعمال بكفاءة ومرونة.

وتتيح محاكم دبي الآن للمتعاملين الاستفادة من باقات متنوعة، تشمل (الإقرارات، الإنذارات، الوكالات، والعقود) عبر قنوات متعددة، تشمل الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، ومكاتب الكاتب العدل الخاص، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة (العضيد).

وقال أحمد خلف الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل: إن انتقال هذه الخدمات إلى الكاتب العدل الخاص يأتي تماشياً مع توجيهات محاكم دبي بتطوير خدمات قانونية رائدة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تعزيز رؤية الإمارة لتكون مركزاً متفوقاً للأعمال والخدمات الحكومية الذكية، من خلال هذه الباقات المتكاملة، نسعى إلى تقديم تجربة قانونية سلسة وفعالة.

وتتضمن الباقات المتاحة حالياً مجموعة واسعة من الإقرارات التي تشمل (اعتماد التوقيع، إقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إقرارات بيع الوسائل البحرية، إثبات المديونية، إقرارات السكن، استلام المبالغ المالية، التنازل عن الحصص، حماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراء الذمة، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالوصايا والزواج لغير المسلمين)، هذه الإقرارات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وضمان مصداقيتها، ما يعزز من سرعة تقديم الخدمات القانونية ودقتها.

كما تشمل باقة الإنذارات التي تم تحويلها إلى الكاتب العدل الخاص، لتسهيل إصدار الإخطارات القانونية المتعلقة بالوكالات، مثل إلغاء الوكالة أو الاعتزال، بما يتيح للمتعاملين حماية حقوقهم وتنظيم علاقاتهم القانونية بمرونة، إضافة إلى ذلك، تم توفير باقة العقود التي تغطي طيفاً واسعاً من العقود القانونية والتجارية، مثل (عقود بيع المحلات التجارية، عقود تأسيس الملكية العائلية، عقود الرهن، تأسيس الشركات وحلها، وتصحيح أوضاعها القانونية).

ولتيسير الوصول إلى هذه الخدمات، تم توزيعها عبر شبكة من مراكز «العضيد» المنتشرة في أنحاء دبي، التي تضم مجموعة من المراكز الرائدة، مثل عبد الواحد بن شبيب للخدمات الحكومية، أون تايم للخدمات الحكومية، الأول الذكي للخدمات الحكومية، البرشاء للخدمات الحكومية، اليلايس للخدمات الحكومية، بريميم بروفيشنال للخدمات الحكومية، جستس للخدمات الحكومية، بن زعل للخدمات الحكومية، جود هاند للخدمات الحكومية، وآر إيه ايه إل سي للخدمات الحكومية، حيث تهدف هذه المراكز إلى تقديم مواقع قريبة وسهلة الوصول.