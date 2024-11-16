مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يطلق مسابقة «ليتدبروا آياته» للمسلمين الجدد

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، متمثلة في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، عن إطلاق مسابقة مبتكرة بعنوان «ليتدبروا آياته»، في خطوة تهدف إلى إلهام المسلمين الجدد، وتعزيز علاقتهم الروحية، حيث تهدف المسابقة إلى جذب المسلمين الجدد إلى أجواء من التدبر والتأمل العميق في آيات القرآن الكريم، مع توفير فرصة لاختبار معرفتهم وتفاعلهم المباشر مع معاني الإسلام وتعاليمه، متنافسين خلالها في مستويات ثلاثة، يتم فيها مراعاة مستوياتهم وأجناسهم المختلفة، وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات الإلكترونية والشفهية.

وأكد جاسم الخزرجي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أن هذه المسابقة تعد خطوة رائدة لتمكين المسلمين الجدد من تأسيس علاقة قوية ومستدامة مع القرآن الكريم، ما يساعدهم على التأمل والتدبر في تعاليمه الغنية، مشيراً إلى أن المشاركين يشعرون بأهمية دورهم في المجتمع الإسلامي بطريقة مبتكرة، تُشجع على التحفيز الذاتي، وتنمية الشعور بالمسؤولية الإيمانية.

يُذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تولي اهتماماً خاصاً بالمسلمين الجدد، عبر برامج ومبادرات تهدف إلى توفير بيئة ترحيبية وداعمة لهم، تساعدهم على بناء قاعدة معرفية قوية في العقيدة الإسلامية، وتدفعهم نحو فهم أعمق وأكثر تأثيراً للرسالة الإسلامية السامية، وتدعو من خلالها المسلمين الجدد إلى رحلة غنية بالتعلم والتأمل، ليكونوا جزءاً من مجتمع متماسك، يحمل رسالة الإسلام بفخر.