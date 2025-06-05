«رعاية الموهوبين» تناقش تعزيز ريادة الأعمال داخل الأسرة

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعه برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وحضور كل من ميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا الإبراهيم.

وحضر الاجتماع اللواء مهندس وليد المناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية للجمعية، التي شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، اعتماد محضر الاجتماع السابق، كما تم استعراض مقترح برنامج صيفي للطلبة، قدمه الدكتور منصور العور، يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال داخل الأسرة، وتمكين الطلاب من مهارات ريادة الأعمال، وبناء المشاريع التقنية، بمشاركة فعالة من أسرهم، وتحويل كل منزل إلى بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.

كما يتضمن البرنامج دليلاً تفاعلياً خاصاً بالعائلة، لتحويل المنزل إلى «حاضنة أعمال مصغرة»، من خلال توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة، وتشجيع العمل الجماعي والتواصل البنّاء.

كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول ملتقى يوم الموهوب الإماراتي، وحفل اليوبيل الفضي، الذي أقيم في الخامس من شهر مايو الماضي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع، أهمها تحديد موعد ومكان إجراء اختبارات الذكاء، وقياس القدرات الذهنية للطلبة الموهوبين.