بلدية دبي تُخصص 4 شواطئ عامة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت بلدية دبي عن تخصيص 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي شواطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2. وأوضحت بلدية دبي أن تخصيص الشواطئ العامة في الإمارة للعائلات فقط خلال عطلة عيد الأضحى، سيعزز تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع.

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ، يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية، ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية، التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً، قوامه 100 فرد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ، والإشراف التام على عملية الحفاظ على الأمن في الشواطئ، ومتابعة سير العمل.

على صعيد متصل، أعلنت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة لتأمين عطلة عيد الأضحى، وما تشمله المواقع السياحية من فعاليات وأنشطة ترفيهية، مشيرة إلى تجهيز فريق يضم 2800 مهندس ومشرف ومراقب وعامل، متخصصين في مجالات العمل البلدي، لتغطية كافة مناطق الإمارة.

وعززت بلدية دبي من استعداداتها لإدارة عمليات النظافة طيلة أيام العيد، حيث جهزت أكثر من 2,300 مهندس نظافة، و250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام الرقابة، وتلقي البلاغات الميدانية، إضافةً إلى 752 آلية ومعدة مجهزة للقيام بمختلف عمليات النظافة، بأعلى مستويات الكفاءة.

كما نفذت عمليات تنظيف شاملة لجميع مصليات العيد، والمرافق العامة، ومناطق تجمع الجمهور، والمساحات الخضراء، والطرق الرئيسة والفرعية، فضلاً عن توزيع حاويات تخزين النفايات، تغطي كافة المناطق الحيوية.

إلى جانب ذلك، وضعت بلدية دبي فرقها في جاهزية تامة، لتأمين محاور السلامة والصحة العامة، وسلامة الغذاء، من خلال 250 مراقباً ومفتشاً، كما رفعت جاهزية الشواطئ العامة، بالإضافة إلى الشواطئ الخاصة بالسباحة الليلية.

وكانت بلدية دبي قد أطلقت حملة شاملة في المقاصب، لتوفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، وخدمات متكاملة، وكوادر متخصصة ومؤهلة.