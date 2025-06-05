شرطة دبي تحدد مواعيد تواصل النزلاء وذويهم خلال العيد

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد زيارة النزلاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ستكون الزيارات متاحة عبر خدمة التواصل المرئي «عن بُعد».

وأكد اللواء مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن خدمة الاتصال المرئي حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها، لما وفرته من وسيلة فعالة للتواصل بين النزلاء وأسرهم، خصوصاً أولئك المقيمين خارج الدولة. وستتاح هذه الخدمة خلال اليومين الأول والثاني من عطلة العيد، من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

من جهة أخرى، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تحديدها 6 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الأضحى المبارك.

وقال المقدم عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، إنهم اتخذوا الترتيبات اللازمة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع الـ 6، والتي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، ومصلى العيد في منطقة أم سقيم، ومصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومصلى العيد في منطقة البرشاء، ومصلى العيد في منطقة البراحة، ومصلى العيد في منطقة حتا.

ويُنظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، ومجلس مديري مراكز الشرطة، بطولات العيد العمالية، في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.