حكومة الفجيرة تطّلع على تجربة دبي في الأمن الخاص

استقبلت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» صباح أمس الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، حيث كان في استقباله خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على تجربة إمارة دبي في تنظيم قطاع الأمن الخاص، والدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة لدعم الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأمني الحكومي والخاص.

ورافق خليفة السليس، المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، في جولة تعريفية شملت أبرز مرافق المؤسسة، حيث اطلع على «معرض ابتكارات سيرا» الذي يعرض أبرز المشاريع والخدمات والتقنيات الأمنية المبتكرة، كما زار الوفد «متحف سيرا الأمني» الذي يضم مجموعة نادرة من أجهزة المراقبة والأنظمة الأمنية التي توثق مراحل تطور هذا القطاع الحيوي.

وشملت الجولة أيضاً زيارة «مختبر الفحص» للمعدات والأنظمة الأمنية، الذي تديره كوادر إماراتية مؤهلة، ولا يقتصر دور المختبر على فحص وترخيص الأنظمة الأمنية، بل يشمل أيضاً تطوير واختراع تقنيات فحص مبتكرة تُستخدم لأول مرة في مجال الأجهزة الأمنية.