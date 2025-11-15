«إقامة دبي» تعرض خدماتها الرقمية

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن مشاركتها في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2025، الذي يقام بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة حول العالم.

وتعرض «إقامة دبي» في المعرض مجموعة من خدماتها النوعية التي تمثل نموذجاً لتكامل التكنولوجيا مع التجربة الإنسانية، من بينها خدمة الإقامة الذهبية التي تستقطب العقول والكفاءات من مختلف الدول، ومنصة القيادة والتحكم التي تمكن من إدارة العمليات الميدانية بدقة وفاعلية، ومنصة سلامة الرقمية التي توظف الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.

كما تشمل المشاركة منصة «04» التي تعزز التفاعل الرقمي مع الخدمات، إلى جانب تأشيرة مقيمي دول التعاون الخليجي (GCC) التي تفتح آفاقاً جديدة للتنقل الإقليمي، والممر الذكي (السجادة الحمراء) الذي يجسد مستقبل السفر السلس، وبطاقة السعادة للسياح التي تكرس تجربة متكاملة تعكس روح دبي في الترحيب والتميز.