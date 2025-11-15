«دبي للطيران 2025» يرسم ملامح مستقبل النقل الجوي في العالم

دبي - البيان، رويترز

تنطلق، بعد غدٍ الاثنين في دبي، فعاليات معرض دبي للطيران 2025 في مقره المخصص في مطار آل مكتوم الدولي، والذي يستمر حتى 21 نوفمبر 2025 تحت شعار «المستقبل يبدأ هنا»، ليستشرف مستقبل السفر الجوي وصناعة الطيران والفضاء في العالم.

ومن المنتظر أن تشهد دورة 2025 من الحدث العالمي مشاركة عالمية واسعة في أضخم دورات المعرض منذ انطلاقته مع مشاركة آلاف الزوار والمصنعين وقادة صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى واستكشاف واستشراف الفرص والاتجاهات الناشئة وتجربة أحدث ابتكارات الطيران والفضاء، فيما يتوقع أن يشهد الحدث توقيع العديد من طلبيات الطائرات وسط سباق محموم من كبار المصنعين على الفوز بأكبر الصفقات.

طلبيات جديدة

ويستهدف معرض دبي للطيران، الأسبوع المقبل، جذب طلبيات جديدة من شركات الطيران والناقلات من حول العالم لمواكبة انتعاش حركة السفر الدولي على خلفية طلبيات الطائرات المتأخرة وطموحات الصين لإزاحة شركتي إيرباص وبوينغ، من صدارة المشهد مع دخولها على خط المنافسة، لا سيما مع تأخر تسليم الطلبيات من عملاقتي صناعة الطائرات في العالم.

واجتذبت جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخليج في مايو الماضي، التي تضمنت طلبات شراء بعشرات المليارات من الدولارات لشركة بوينغ، بعضاً من الأضواء في أكبر حدث للطيران في الشرق الأوسط، ومن المتوقع صدور بعض الإعلانات خلال المعرض.

وستسعى أيضاً إيرباص، التي تتخلف عن بوينغ في سباق الطلبيات هذا العام، لسد الفجوة بسلسلة من الإعلانات خلال المعرض الذي تحتضنه دبي، لكن مصادر من الوفود المشاركة قالت إن بوينغ ستكشف أيضاً عن بعض الصفقات الإضافية.

«إيرباص» تتصدر

وقالت مصادر في القطاع إن شركة إيرباص ربما تضعف قبضة بوينغ في شركة فلاي دبي، إذ تدرس شركة الطيران منخفض التكلفة أول طلبية أوروبية لها كجزء من صفقة محتملة بين إيرباص وبوينغ.

طلبيات جديدة وتوقع ستيوارت هاتشر، كبير خبراء الاقتصاد لدى آي.بي.إيه لاستشارات الطيران، أن يصل عدد الطلبيات إلى نحو 300 خلال المعرض، أي نحو نصف المستوى الذي شهدناه في سنوات الذروة، بما في ذلك صفقة طائرات إيرباص إيه 350 - 1000 من شركة طيران الإمارات الشقيقة لفلاي دبي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن إيرباص تجري محادثات بشأن 30 على الأقل من طائرات المسافات الطويلة بعد أن أجّلت طيران الإمارات تقديم طلبية بسبب أزمة تتعلق بأداء المحرك في نسخة العام الماضي من معرض دبي للطيران.

ومن المتوقع أيضاً أن تطلب شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أكثر من 12 طائرة إيرباص عريضة البدن، ولكن طغت التأخيرات الجديدة للطائرة بوينغ 777 إكس على الاستعدادات للمعرض، في تناقض صارخ مع الضجة التي صاحبت الطلبيات الخليجية التي بلغت قيمتها 100 مليار دولار في حفل إطلاقها قبل 12 عاماً.

وتعد طيران الإمارات العميل الرئيسي لطائرة الرحلات الطويلة التي تضم 400 مقعد، التي تأخر تطويرها الآن 7 سنوات، بينما لا تزال إيرباص تواجه تأخيرات في تسليم طرز أصغر حجماً.

«طيران الإمارات».. منتجات مبتكرة

من جانبها، أكملت «طيران الإمارات» استعداداتها للمشاركة في معرض دبي للطيران 2025، حيث ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة والتقنيات المستقبلية التي تقدم لمحة عن ملامح تطور السفر الجوي في السنوات المقبلة، وستعرض الناقلة في المعرض جميع أنواع طائراتها التجارية الثلاث، الإيرباص A380 والبوينغ 777 والإيرباص A350، أحدث إضافة إلى أسطولها.

كما ستعرض طائرتي التدريب من طراز «جيمبيرد جي بي 1» التي تسلمتها أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين مؤخراً، وطائرة «دايموند دي إيه 42»، بشكل ثابت طوال أيام معرض دبي للطيران. ويقدم جناح «طيران الإمارات» في المعرض تجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجسّد مستقبل السفر الجوي.

ويمكن للزوار المرور عبر الممر الذكي، البوابة البيومترية المتطورة التي تتيح التحقق من هوية المسافرين في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إبراز جوازات سفر أو بطاقات صعود للطائرة. كما يستعرض الجناح ميزة التسجيل الذاتي بالصور البيومترية التي تم إطلاقها مؤخراً عبر تطبيق «طيران الإمارات».

وستستعرض «طيران الإمارات» خلال المعرض تقنية إدارة العملاء الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تمنح الزوار نظرة على تجربة المطار المستقبلية، وقد تم تطوير هذه التقنية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من NVIDIA، بحيث تتيح تحديد هوية عملاء طيران الإمارات فور دخولهم المطار عبر كاميرات إنترنت الأشياء الموزعة في نقاط الدخول الرئيسية.

وتوفّر التقنية لفِرق رؤية فورية ومباشرة لحركة الركاب ومواقعهم، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء من خلال خدمة أكثر تخصيصاً وسلاسة في جميع مراحل رحلتهم.