«دبي للطيران 2025» يرسم ملامح مستقبل النقل الجوي في العالم

وستسعى أيضاً إيرباص، التي تتخلف عن بوينغ في سباق الطلبيات هذا العام، لسد الفجوة بسلسلة من الإعلانات خلال المعرض الذي تحتضنه دبي، لكن مصادر من الوفود المشاركة قالت إن بوينغ ستكشف أيضاً عن بعض الصفقات الإضافية.
وتوقع ستيوارت هاتشر، كبير خبراء الاقتصاد لدى آي.بي.إيه لاستشارات الطيران، أن يصل عدد الطلبيات إلى نحو 300 خلال المعرض، أي نحو نصف المستوى الذي شهدناه في سنوات الذروة، بما في ذلك صفقة طائرات إيرباص إيه 350 - 1000 من شركة طيران الإمارات الشقيقة لفلاي دبي.
ومن المتوقع أيضاً أن تطلب شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي أكثر من 12 طائرة إيرباص عريضة البدن، ولكن طغت التأخيرات الجديدة للطائرة بوينغ 777 إكس على الاستعدادات للمعرض، في تناقض صارخ مع الضجة التي صاحبت الطلبيات الخليجية التي بلغت قيمتها 100 مليار دولار في حفل إطلاقها قبل 12 عاماً.
وتعد طيران الإمارات العميل الرئيسي لطائرة الرحلات الطويلة التي تضم 400 مقعد، التي تأخر تطويرها الآن 7 سنوات، بينما لا تزال إيرباص تواجه تأخيرات في تسليم طرز أصغر حجماً.
كما ستعرض طائرتي التدريب من طراز «جيمبيرد جي بي 1» التي تسلمتها أكاديمية طيران الإمارات لتدريب الطيارين مؤخراً، وطائرة «دايموند دي إيه 42»، بشكل ثابت طوال أيام معرض دبي للطيران. ويقدم جناح «طيران الإمارات» في المعرض تجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجسّد مستقبل السفر الجوي.
ويمكن للزوار المرور عبر الممر الذكي، البوابة البيومترية المتطورة التي تتيح التحقق من هوية المسافرين في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إبراز جوازات سفر أو بطاقات صعود للطائرة. كما يستعرض الجناح ميزة التسجيل الذاتي بالصور البيومترية التي تم إطلاقها مؤخراً عبر تطبيق «طيران الإمارات».
وستستعرض «طيران الإمارات» خلال المعرض تقنية إدارة العملاء الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تمنح الزوار نظرة على تجربة المطار المستقبلية، وقد تم تطوير هذه التقنية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة من NVIDIA، بحيث تتيح تحديد هوية عملاء طيران الإمارات فور دخولهم المطار عبر كاميرات إنترنت الأشياء الموزعة في نقاط الدخول الرئيسية.
وتوفّر التقنية لفِرق رؤية فورية ومباشرة لحركة الركاب ومواقعهم، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء من خلال خدمة أكثر تخصيصاً وسلاسة في جميع مراحل رحلتهم.