56 متسابقة يتنافسن في مسابقة الشيخةهند بنت مكتوم للقرآن

أعلنت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن التصفيات النهائية لفئة الإناث في دورتها الـ26، حيث ستتنافس 56 متسابقة من مختلف إمارات الدولة وعدد من الدول العربية والإسلامية في فروع الحفظ السبعة للمسابقة.

وأكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن هذه المسابقة القرآنية العريقة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم البرامج الدينية الهادفة إلى غرس حب القرآن في نفوس الناشئة، وصقل مواهبهم الإيمانية، وتعزيز الهوية الإسلامية الأصيلة.

مشيراً إلى أن الإقبال الكبير هذا العام يعكس المكانة الرفيعة للمسابقة ودورها في نشر ثقافة القرآن الكريم.ومن المنتظر أن تشهد لجان التحكيم مستويات متميزة من حيث جودة التلاوة وإتقان التجويد، وثبات الأداء في منافسة قرآنية واعدة ستتواصل خلال الأيام المقبلة حتى تتويج الفائزات في مختلف فروع المسابقة.