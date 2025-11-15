شرطة دبي تبحث التعاون الأمني مع مقدونيا الشمالية

قام ألكسندر يانييف، مدير مكتب الأمن العام في جمهورية مقدونيا الشمالية، بزيارة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي.

واللواء الدكتور أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من الضباط.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في الجوانب الأمنية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان.

ورحب اللواء حارب الشامسي بالوفد الضيف، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جميع جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات مع جهات إنفاذ القانون، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات والتخصصات الأمنية.

واطلع مدير مكتب الأمن العام في جمهورية مقدونيا الشمالية، والوفد المرافق، على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه.

وزار الوفد إدارة مركز أنظمة الطائرات المسيرة، واستمع إلى شرح حول دور المركز. كما زار الوفد إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

كما زار الوفد إدارة الحد من الجريمة، واطلع على حقيبة نقل الأموال الذكية الجديدة، واطلع الوفد أيضاً على برنامج «الشرطي جارك»، واستمع إلى نبذة عن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، كما زار الوفد مركز الشرطة الذكي.

وفي نهاية الزيارة تم إهداء الوفد الضيف درعاً تذكارية، فيما عبر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي.