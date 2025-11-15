دبي تعرض خدمات الرعاية الطبية في مؤتمر المستشفيات في جنيف

قدّم مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عرضاً شاملاً في المؤتمر العالمي الـ48 للمستشفيات، الذي عُقد أخيراً بمدينة جنيف، تناول فيه نموذج دبي في خدمات الرعاية الطبية الطارئة، بوصفه تجربة عالمية رائدة في بناء منظومة إسعافية متكاملة وفعّالة تضع المريض في صدارة الأولويات.

جاءت مشاركة جلفار ضمن جلسة متخصصة عنوانها: «الانتقال السلس: بيئات بديلة للرعاية الخارجية للحالات الحرجة وعالية الخطورة»، والتي ناقشت تجارب عالمية في إيجاد حلول مبتكرة للرعاية ما قبل المستشفى.

استعرض خلالها نموذج إسعاف دبي وكيف نجحت الإمارة في توفير بيئات بديلة فعّالة للرعاية الطارئة عبر خدمات إسعافية متطورة مدعومة بتقنيات متقدمة وأنظمة تشغيل عالية الكفاءة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين النتائج السريرية.

وتناول جلفار أبرز التطبيقات والمنصات الذكية التي اعتمدتها المؤسسة لدعم اتخاذ القرار الإسعافي ورفع جاهزية الفرق الميدانية والتي أسهمت في تعزيز كفاءة الاستجابة، وتقليل زمن الوصول للمريض، ورفع جودة الرعاية المقدّمة للحالات الحرجة وعالية الخطورة.