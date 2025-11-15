«سوق الفريج» في 3 حدائق بدبي

أعلنت بلدية دبي عن عودة الموسم الرابع من «سوق الفريج»، إحدى أبرز المبادرات المجتمعية السنوية التي تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة عبر إتاحة منصات عرض وتسويق مجانية لمنتجاتهم المحلية في بيئة مفتوحة وجاذبة للعائلات، حيث افتتحت باب التسجيل في الموسم الجديد أمام رواد الأعمال المواطنين لحجز منصاتهم في السوق.

وفي إضافة استثنائية، سيقام سوق الفريج في ثلاث من أبرز حدائق دبي تضم، حديقة الورقاء الثالثة من 5 إلى 14 ديسمبر، ثم في حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر، وأخيراً في حديقة الورود بمنطقة ند الشبا من 2 إلى 11 يناير 2026، وذلك بعد الإقبال اللافت الذي شهده السوق خلال الموسم السابق.

ويعد السوق منصة مجتمعية رائدة ومجهزة توفر فرصاً استثمارية متكاملة لأصحاب المشاريع من المواطنين، وتقدم التسهيلات التي ترفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، وتعزز الثقة بالمنتجات المنزلية، مما يتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع المتسوقين والترويج لأعمالهم.

كما يوفر مساحة ترفيهية شاملة للسكان والزوار ضمن بيئة مجتمعية مفتوحة وجاذبة تعزز التواصل والمشاركة بين الأفراد خلال شتاء دبي، وتتكامل مع جهود بلدية دبي لجعل دبي أكثر جاذبية وجودة للحياة كل يوم.

ويضم السوق لهذا الموسم مجموعة غنية من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية والثقافية والفنية التي صممت لتلبي متطلبات جميع الفئات. وفي هذا الصدد، قال محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة:

«يسرنا الإعلان عن عودة الموسم الرابع من سوق الفريج بحلة جديدة غنية بأنشطتها وفعاليتها ستقدم تجارب استثنائية تمزج بين الترفيه والتسوق في 3 من أبرز حدائق دبي المميزة بأجوائها ومرافقها الشاملة».