"طرق دبي" تنفذ حملات تفتيشية لتأكد من الالتزام بمعايير الحصول على رخص قيادة الدراجات النارية

في إطار حرصها على ضمان جودة التدريب وسلامة المتدربين على قيادة الدراجات النارية في مراكز تدريب قيادة المركبات، وضمن خطتها الدورية للحملات التفتيشية، نفذت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدة حملات تفتيشية شاملة على منشآت تعليم قيادة المركبات في الإمارة خلال الفترة الماضية، ولمدة ثلاثة أشهر، شملت الدراجات النارية المستخدمة في تدريب المتقدمين للحصول على رخصة القيادة ومضامير التدريب.

وهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المقررة لمضامير وإجراءات عملية التدريب الصادرة من الهيئة، وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة وتوفير بيئة تدريبية آمنة وفعالة بجميع المرافق والمعدات المستخدمة خلال الحصص التدريبية العملية.

وشملت الحملات التفتيش على 26 مركزاً تدريبياً، نُفِّذَت من خلالها 2391 عملية تفتيش، نتجَ عنها عدداً من المخالفات، كان من أبرزها: عدم الالتزام بالمعايير الفنية الخاصة بصيانة إطارات الدراجات النارية، وعدم الالتزام بالزمن المحدد للحصص التدريبية التي تحددها الهيئة.

وأفاد سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات قائلاً: "إن هذه الحملات تهدف إلى التأكيد على المنشآت بضرورة الالتزام بالصيانة الدورية للدراجات النارية والعلامات الإرشادية على المضامير لضمان سهولة وسلامة عملية التدريب بما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة وجودة التدريب".

وأضاف الرسمي: "الحملات تأتي أيضاً في إطار سعي الهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وضمان التزام جميع الجهات المعنية باللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة".