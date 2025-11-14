"قانونية دبي" تنظم ورشة معرفية حول خصائص ومراحل التحكيم

ضمن فعالياتها في أسبوع دبي للتحكيم 2025، نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية حول خصائص ومراحل التحكيم من خلال دليل عملي للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، قدمتها زهرا روز خواجه، المستشار القانوني في شؤون تحكيم المنازعات الحكومية بالدائرة، وحضرها عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المعنيين من الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وتضمنت الورشة، التي قدمت باللغتين العربية والإنجليزية، تعريفًا بأهمية التحكيم في فض المنازعات بوصفه إحدى الطرق البديلة للتقاضي، وأهم الفروقات بينه وبين التقاضي أمام محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، كما استعرضت الورشة في إطار عملي سير إجراءات التحكيم، بدءًا من الخطوات الأولية، ومرورًا بتشكيل هيئة التحكيم وما يعقب ذلك من جلسات تحكيمية وتعيين الخبراء الفنيين، وانتهاءً بمرحلة ما بعد صدور الحكم، بما في ذلك التصديق والاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم، مشيرة إلى الاعتبارات الخاصة التي يجب أن توليها الجهات الحكومية اهتمامًا في هذا المجال، لا سيما وأن العديد منها قد يكون طرفًا في نزاعات مرتبطة بالعقود.

وتطرقت الورشة إلى العوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع، بحيث تتمكن الجهات الحكومية من تحديد ما إذا كان التحكيم هو الآلية المناسبة لتسوية المنازعة، إضافة إلى دور تلك الجهات أثناء سير إجراءات التحكيم لضمان تحقيق مستهدفاته العدلية، كما تضمنت الورشة نصائح عملية لمساعدة الفرق القانونية والفنية في الجهات الحكومية لإدارة إجراءات التحكيم خلال مراحله المختلفة، وتجنب المخاطر الإجرائية.

تأتي الورشة ضمن جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في رفع الوعي القانوني وفق مهامها واختصاصاتها من خلال أنشطتها التدريبية، وطرح أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية في دبي لإدارة إجراءات التحكيم بكفاءة وفاعلية.