حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإعفاء 303 مواطناً من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغة قيمتها 101 مليون درهم.

تأتي هذه المكرمة في إطار حرص القيادة الرشيدة لإمارة دبي على توفير كافة أوجه الدعم للمواطن وتهيئة كافة الظروف التي تضمن له الحياة الكريمة والاستقرار الأسري، وتسهم في تعزيز مستوى معيشته، والحرص على أن تكون مصلحة المواطن وضمان مختلف مقومات الرفاه الاجتماعي له ولأسرته، دائماً في مقدمة الأولويات الاستراتيجية التي توليها حكومة دبي كل الاهتمام.

كما تأتي هذه اللفتة الكريمة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بما لها من أثر في إدخال البهجة والسرور على نفوس المستفيدين من المكرمة وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة.