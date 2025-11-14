«إقامة دبي» تستعرض بمؤتمر دولي إدارة حركة المسافرين وتبسيط الإجراءات

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في مؤتمر «تيتاميك»، الذي نظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي ضمن فعاليات الندوة العالمية للمسافرين التي استضافتها مدينة إسطنبول من 3 إلى 6 نوفمبر 2025.

وترأس الوفد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، وتم استعراض أبرز التجارب المبتكرة التي طورتها دبي في إدارة حركة المسافرين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب عرض أحدث الحلول الذكية التي تسهم في تحسين كفاءة المنافذ الجوية وضمان تجربة سفر سلسة.

وأكدت الإدارة العامة أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع الطيران والسفر، والاطلاع على أحدث الأنظمة والتقنيات الداعمة لتجربة سفر رقمية آمنة ومتكاملة.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي نموذجاً متفرداً في كفاءة المنافذ وإدارة تجربة المسافر، ونحن مستمرون في تبني الحلول الرقمية وتعزيز التعاون الدولي لضمان أن تبقى مطارات دبي في مقدمة الوجهات التي تقدم تجربة سفر استثنائية، تمثل قيم دولتنا في الريادة والابتكار وخدمة الإنسان».

وأوضح اللواء طلال أحمد الشنقيطي أن المشاركة في المؤتمر تشكل فرصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض تجارب دبي الريادية في مجال إدارة المنافذ الجوية، مؤكداً أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي تواصل جهودها في تحقيق التكامل بين العنصر البشري والتقنية لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وقال: «نعمل وفق نهج استباقي يهدف إلى تطوير منظومة السفر الذكي وتوسيع نطاق التعاون الدولي مع المؤسسات المعنية بقطاع الطيران، بما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي في إدارة المنافذ وتسهيل حركة المسافرين حول العالم». واختتمت الإدارة بالتأكيد على أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهودها الدائمة لدعم توجهات حكومة دبي في تعزيز جودة الحياة.