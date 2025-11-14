«كهرباء دبي» تضيف برنامجين للشهادات المهنية

أضاف مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، برنامجين جديدين لبرامج الشهادات المهنية الدولية التي يوفرها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.

وهما برنامج الشهادات المهنية الدولية في الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني (BIPV) بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية والفنون في جنوب سويسرا «SUPSI» والوكالة الدولية للطاقة، وبرنامج الشهادات المهنية الدولية «محترف الطاقة الهيدروجينية» بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، إضافة إلى ذلك، ينظم المركز الدورة الرابعة من برنامج «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة».

تهدف برامج المركز إلى صقل مهارات المختصين والمشاركين وتوسيع معارفهم في أبرز مجالات الاستدامة. وعند الانتهاء من الدورة التدريبية واجتياز الامتحان بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة احترافية معتمدة، وأطلق المركز حتى الآن 15 دورة تدريبية احترافية تخرج منها 294 مشاركاً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسهم مركز الاستدامة والابتكار في تعزيز جاهزية قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستقبل من خلال معارضه التوعوية حول أحدث ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب إطلاقه للبرامج والدورات التدريبية العلمية والمهنية والمسابقات التفاعلية للأفراد، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية والشركات الناشئة.

ويدعم المركز جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لدبي، ويلتزم بتوسيع نطاق مشاركة الجميع في تعزيز الاستجابة للتغير المناخي والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتسريع انتقال الطاقة.

ويولي المركز أهمية بالغة لتنمية المواهب الوطنية، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة».

برنامج

وينظم مركز الاستدامة والابتكار الدورة التدريبية الأولى من برنامج الشهادات المهنية: «الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة في المباني» في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026. وسيكتسب المشاركون خلال الدورة فهماً شاملاً حول الهندسة المعمارية الشمسية، علاوة على معارف عملية حول كيفية تطبيقها في مجالات مختلفة.

وسيتعرف المشاركون خلال البرنامج على طرق استخدام الخلايا الكهروضوئية كمواد بناء، الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني: فئات التطبيقات والبدائل لواجهات المباني، تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية:

أساسيات لمحترفي البناء، تحليل الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني في عملية قائمة على نمذجة معلومات البناء (BIMsolar)، هندسة الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني، السلامة من الحرائق في الألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني، الطاقة الكهروضوئية في المباني والسلامة من الحرائق، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للألواح الكهروضوئية المدمجة في المباني.

وينظم مركز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «محترف الطاقة الهيدروجينية» من 17 إلى 19 نوفمبر 2025

. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بمعرفة شاملة حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية للهيدروجين، مع تركيز خاص على أساليب التخزين والتعامل الآمن، والتشريعات القانونية.

«الشهادات المهنية»

كما ينظم مركز الاستدامة والابتكار بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة» من 8 إلى 12 ديسمبر 2025. ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة الاستدامة في مجالات متعددة.