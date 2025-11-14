رقابة ذكية لوسائل النقل في دبي بأحدث التقنيات

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مركز الرقابة الذكي بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة يضطلع بدور محوري ويسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع رقابة أنشطة النقل، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي، لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب في الإمارة.

ويتولى مركز الرقابة الذكي كذلك إدارة وتشغيل وتطوير الأنظمة الرقابية بشكل مستمر، بهدف رفع كفاءة الرقابة على مختلف وسائل النقل، مثل مركبات الأجرة والنقل الفاخر ومسارات الحافلات وشركات الحجز الإلكتروني، إلى جانب العمل على بلورة خطط متقدمة لأتمتة المخالفات باستخدام التقنيات الذكية. وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات:

«سجل المركز خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 أكثر من 428.349 حالة متابعة ورصد في قطاع مركبات الأجرة والنقل الفاخر، أسفرت عن تحديد 29.886 حالة تجاوز وعدم التزام بالقوانين واللوائح.

وشملت الحالات المرصودة 3127 مخالفة للسرعات المحددة على الطرق، و652 حالة عدم ربط حزام الأمان، إضافة إلى 4251 حالة انشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وقد جاءت عمليتا المتابعة والرصد في إطار الجهود المستمرة بهدف رفع مستويات السلامة على الطرق وتعزيز ثقة مستخدمي النقل بالخدمات، التي تقدمها الهيئة إلى مختلف شرائح المجتمع».