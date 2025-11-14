أكاديمية دبي للإعلام تختتم برنامجاً لتأهيل مدربين معتمدين

وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في الصناعات الإعلامية والرقمية، وتمكينهم من نقل المعرفة والخبرة داخل بيئة العمل، بما يعكس التزام الأكاديمية بتهيئة منظومة تدريبية مبتكرة تدعم استدامة المعرفة، وتطوير القدرات الوطنية، وتلبية متطلبات سوق العمل، ومواكبة مستقبل الإعلام في الدولة.
وركزت الجلسات على تعزيز مهارات المشاركين في أساليب التدريب الحديثة وتطوير المحتوى الإبداعي، بما يمكنهم من أداء دورهم المستقبلي كمدربين معتمدين لدى أكاديمية دبي للإعلام.
وقالت: «نسعى في أكاديمية دبي للإعلام إلى تمكين كوادر المؤسسة من اكتساب مهارات تدريب متقدمة، وتعزيز قدرتهم على نقل المعرفة بأساليب مبتكرة، بما يسهم في إعداد جيل من المدربين المعتمدين القادرين على دعم تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ التميز الإعلامي داخل مؤسسة دبي للإعلام، انسجاماً مع رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية».