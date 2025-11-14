أكاديمية دبي للإعلام تختتم برنامجاً لتأهيل مدربين معتمدين

اختتمت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، برنامج «تأهيل المتدربين»، الذي يأتي ضمن سلسلة مبادراتها التطويرية الهادفة إلى إعداد مجموعة من المدربين المحترفين وتمكينهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتنمية مهارات الإعلاميين المتخصصين في مختلف مجالات العمل داخل المؤسسة.

وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في الصناعات الإعلامية والرقمية، وتمكينهم من نقل المعرفة والخبرة داخل بيئة العمل، بما يعكس التزام الأكاديمية بتهيئة منظومة تدريبية مبتكرة تدعم استدامة المعرفة، وتطوير القدرات الوطنية، وتلبية متطلبات سوق العمل، ومواكبة مستقبل الإعلام في الدولة.

شهد البرنامج، الذي قدّمه كل من وئام الهاشمي، خبيرة التحولات المؤسسية، والمهندس عاصم جلال، خبير الذكاء الاصطناعي، مشاركة أكثر من 32 موظفاً من مختلف الإدارات والتخصصات الإعلامية في المؤسسة على مدى ثلاثة أيام.

وركزت الجلسات على تعزيز مهارات المشاركين في أساليب التدريب الحديثة وتطوير المحتوى الإبداعي، بما يمكنهم من أداء دورهم المستقبلي كمدربين معتمدين لدى أكاديمية دبي للإعلام.

وأشارت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، إلى أهمية البرنامج في دعم استراتيجية الأكاديمية الهادفة إلى بناء منظومة تدريب إعلامي مستدامة.

وقالت: «نسعى في أكاديمية دبي للإعلام إلى تمكين كوادر المؤسسة من اكتساب مهارات تدريب متقدمة، وتعزيز قدرتهم على نقل المعرفة بأساليب مبتكرة، بما يسهم في إعداد جيل من المدربين المعتمدين القادرين على دعم تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ التميز الإعلامي داخل مؤسسة دبي للإعلام، انسجاماً مع رؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية».