تبادل خبرات بين محاكم دبي و«المعهد القضائي»

زار القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معهد دبي القضائي، إلى جانب الأستاذ الدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، حيث استقبلتهم القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.

وذلك للاطلاع على سير برنامج «الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين». كما شهدت الزيارة حضور القاضي عيسى شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبداللطيف العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز.

وذلك في إطار جهود تعزيز كفاءة الكوادر القضائية المستقبلية واطلاعهم على مستجدات العمل في السلطة القضائية. وصرح القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي:

«نركز في هذا اللقاء على أهمية دور المتدربين في منظومة العدالة، وننقل من خلاله توجيهات ورؤى القيادة القضائية بضرورة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية . وصرحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: « تعكس الزيارة اهتمام القيادة القضائية برعاية الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة».