شرطة دبي تعقد لقاء مفتوحاً مع أهالي شعبية مكن في منطقة حتا

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة حتا، اللقاء المجتمعي الثالث ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، وذلك مع أهالي شعبية مكن في منطقة حتا تحت شعار«كلمتكم مسموعة»، وذلك إعمالاً لنهج حكومة دبي الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البنّاء مع كافة مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم وبما يكفل تحقيق الهدف الأسمى في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وفي مستهل اللقاء ألقى العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على النهج الواضح لقيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم»، لافتاً إلى أن شرطة دبي تثمّن كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أهالي مكن وجميع أفراد مجتمع دبي وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع جميع الناس في كافة الأوقات.

وأكد العميد مبارك الكتبي شكره وتقديره لجميع الحضور وأثنى على المشاركة الكبيرة من مواطني منطقة مكن، منوهاً بقيمة اللقاء كتجسيد عملي لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب.