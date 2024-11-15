شرطة دبي و«كريستال بلوكشين» تبحثان مستقبل الجرائم الاقتصادية

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركة كريستال بلوكشين، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين، وتعزيز منظومة العمل الأمني بالتعاون مع الشركاء في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي.

ويتم بموجب المذكرة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ووقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن جانب شركة كريستال بلوكشين، السيد نافين جوبتا الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك، للخروج بأُطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية على مستوى العالم، وهو ما يستدعي دائماً اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني. من جانبه، قال نافين جوبتا إن توقيع المذكرة مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون بيننا بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.