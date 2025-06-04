«دبي لرعاية النساء» تواصل جهودها لتطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين

نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لقاء مع المتعاملين الخارجيين بهدف الوقوف على احتياجاتهم واستشراف رؤاهم حول الخدمات المقدمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.

حضر اللقاء شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إلى جانب عدد من مديري وموظفي الإدارات المختصة في المؤسسة، حيث تم استعراض أبرز مخرجات البرامج والخدمات المقدمة ومناقشة التحديات التي تواجه المتعاملين والاطلاع على مقترحاتهم لتعزيز جودة الخدمات وضمان استدامتها بما يحقق أعلى معدلات رضا المتعاملين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار مبادرة «بصمة» التي أطلقتها المؤسسة في عام 2022، وتضم مجموعة من المشاريع النوعية، من أبرزها تنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين الداخليين والخارجيين، وتنفيذ استطلاع سنوي لقياس تجربة المتعاملين بناء على ثلاثة محاور رئيسية الرضا والثقة والجودة.

كما تستعد المؤسسة لإطلاق مشروع «تحدي تصميم الخدمة من منظور المتعامل» في نهاية العام الحالي، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع المتعاملين باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التطوير والتحسين المستمر للخدمات.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري خلال اللقاء أن هذه المبادرات تعكس إيمان المؤسسة بأهمية العمل التشاركي مع المتعاملين والاستماع لصوتهم بشكل مباشر، مؤكدة أن المؤسسة تسعى عبر هذه اللقاءات إلى استلهام رؤى المتعاملين وفهم احتياجاتهم الفعلية وتبني مقترحاتهم البناءة بما يسهم في تقديم خدمات أكثر شمولية وتأثيراً.

وأضافت سعادتها أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تولي أهمية قصوى لتجربة المتعاملين، وتسعى باستمرار إلى تطوير برامجها وخدماتها بما يلبي توقعاتهم، ويعزز من جودة حياتهم، وذلك عبر برامج الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل الشامل وخدمات الرعاية المتكاملة التي تقدمها المؤسسة على مدار الساعة، مع التركيز على تمكين النساء والأطفال للاندماج بثقة في مجتمعاتهم واستعادة حياتهم بأمان واستقرار.

وتم خلال اللقاء تكريم مجموعة من المتعاملين الذين أبدوا تفاعلاً استثنائياً وساهموا بملاحظاتهم ومقترحاتهم في تطوير الخدمات وتعزيز جودتها.