عبدالله المري: شرطة دبي جاهزة لتأمين 148 ألف زائر لمعرض الطيران

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاستعدادات الميدانية لاستضافة النسخة الـ 19 من معرض دبي للطيران، التي ستقام من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، في دبي وورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، بمشاركة 1500 شركة متخصصة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع من 150 دولة، وسط توقعات باستقبال نحو 148 ألف زائر.

جاء ذلك بحضور اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء مروان عبدالكريم جلفار مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد خبير حامد الهامشي مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، وكبار الضباط والموظفين من مختلف القطاعات المعنية.

واطّلع معاليه خلال جولة ميدانية على الاستعدادات في منطقة المعرض، الذي سيضم أكثر من 200 من أحدث الطائرات، وما يزيد على 120 شركة ناشئة، ويستضيف هذا العام أكثر من 490 وفداً عسكرياً ومدنياً، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً.

واستمع معاليه إلى شرح حول إجراءات استقبال الزوار والعارضين، والخدمات المقدمة لهم في المعرض، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتحقيق معايير الأمن والأمان والسلامة العامة، وجاهزية غرفة العمليات.

وخلال لقائه أعضاء لجنة تأمين الفعاليات بدبي، المكونة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، أكد معاليه أهمية الاستعداد والجاهزية التامة من قبل جميع الفرق، من أجل إنجاح الحدث العالمي المهم، الذي يقام في إمارة دبي كل عامين، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، في استضافة أهم المعارض العالمية بكفاءة عالية، ووفق أفضل الممارسات.

كما أكد معاليه أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والجهود المشتركة، والتعاون من أجل تأمين الحدث، وتقديم الخدمات الميدانية والمرورية، وتيسير الخدمات المقدمة للزوار، خصوصاً فئتي أصحاب الهمم وكبار السن.

وأشاد معاليه بجهود جميع أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وعملهم المشترك، والتطور المستمر في أداء المهام، وتنفيذ إجراءات تأمين مختلف الفعاليات التي تشهدها الإمارة، من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للزوار، متمنياً لهم التوفيق.