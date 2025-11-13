«قانونية دبي» تعزز الوعي بمنازعات الأصول الافتراضية

نظّمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية حول منازعات الأصول الافتراضية، للتعريف بالمهارات اللازمة في تصميم العقود للحد من المخاطر الناشئة عنها، قدمها جوزيف لي؛ الأستاذ بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وحضرها عدد من المعنيين من موظفي حكومة دبي.

تناولت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات الدائرة في أسبوع دبي للتحكيم، مفهوم الأصول الرقمية، مثل العملات المشفّرة، والرموز غير القابلة للاستبدال «NFTs»، والعملات المستقرة «Stablecoins»، واستعرضت في إطار تطبيقي، التعريف بأكثر المنازعات الشائعة في هذا المجال، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتنظيم، وأسعار التحويل، والاحتيال، والنزاعات الناشئة عن تقديم الخدمات، مثل انتهاكات الأمن الإلكتروني، والتحويلات غير المصرّح بها، إلى غير ذلك من المنازعات التي قد تنشأ عن الأصول الرقمية.

وتطرقت الورشة إلى مناقشة التحكيم كآلية لتسوية المنازعات، والذي يُعد الخيار المفضل لدى العديد من منصات الأصول الرقمية، نظراً لإمكانية تعيين خبير مختص للنظر في القضايا، ولتجنّب سابقة قضائية قد تنتج عن التقاضي أمام المحاكم، كما تناولت التعريف ببعض التحديات المرتبطة بالتحكيم، وفي مقدمها عملية التنفيذ.