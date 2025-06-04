«كهرباء دبي» تعزز علاقاتها العالمية في مجال الاستدامة مع كاراكالباكستان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية كاراكالباكستان في أوزبكستان، برئاسة أمانباي أورينباييف، رئيس مجلس جوكارجي كينيس (المجلس الأعلى) لجمهورية كاراكالباكستان، في جمهورية أوزبكستان، وفلاديمير جوليبيكوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية كاراكالباكستان.

وأكد معالي الطاير دور الهيئة كجهة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع كاراكالباكستان يعكس التزام الهيئة بتبادل الخبرات في مجال الابتكار المستدام، ومن خلال الاستفادة من التطورات في مجال الطاقة الشمسية وتقنيات تحلية المياه، تهدف الهيئة إلى دعم الجهود العالمية في مكافحة تغير المناخ وتعزيز مرونة النظم البيئية.

وسلّط معالي الطاير الضوء على أبرز إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وسجل مشروع الطاقة الشمسية المركزة ضمن المرحلة الرابعة من المجمع، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية» لأعلى قدرة إنتاجية لمحطة طاقة شمسية مركزة في موقع واحد، بقدرة 700 ميجاوات.

ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بالاستدامة القائمة على الابتكار، بهدف ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الحفاظ على البيئة. وأسهمت مبادرات الهيئة، التي تتضمن تقنيات متقدمة وسياسات استشرافية، في دعم النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى تصدّر الهيئة المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر أداء في مختلف مجالات عملها، وتمكنت من تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 2.0 %، مقارنة بـ 6 - 7 % في أوروبا والولايات المتحدة، بينما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5 %، مقارنة بنحو 15 % في أمريكا الشمالية.

كما سجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بـ 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

كما برزت البنية التحتية المتطورة لتحلية المياه لدى الهيئة كأحد مجالات الاهتمام الرئيسية من قبل كاراكالباكستان، نظراً لأهميتها في مواجهة شح المياه في منطقة آسيا الوسطى، وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة 495 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

ناقش الجانبان كذلك الفرص المتاحة لمواءمة الأولويات البيئية في كاراكالباكستان - وخاصة في منطقة بحر آرال - مع الجهود الرائدة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه المستدامة، واستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.