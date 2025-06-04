أكاديمية شرطة دبي تحتفي بتخريج 400 من الجامعيين وصف الضباط

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج دورات الجامعيين وصف الضباط البالغ عددهم 400 خريج من شرطة دبي، والدفاع المدني في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وإدارة أمن المواصلات، في ميدان التخريج بأكاديمية شرطة دبي.

وحضر حفل التخريج اللواء تميم محمد المهيري، مدير عام جهاز أمن الدولة دبي، واللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي.

واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وعدد من أصحاب السعادة، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.

وهنأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري، الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستمرار في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية وتزويدهم بالممكنات والمهارات التي تسهم في أدائهم لمهامهم بتميز واقتدار، لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان وبسط النظام والقانون وتحقيق العدالة لكافة المواطنين والمقيمين والزوار.

ووجه معاليه خلال كلمة للخريجين والخريجات البالغ عددهم 400، حثهم فيها على الأمانة والإخلاص في العمل وأداء المهام الموكلة لهم بكل جد واجتهاد، ومواصلة الدراسة وطلب العلم والمعرفة بشكل مستمر بما يلبي تطلعات حكومة دبي في الاستثمار في المورد البشري وتمكينه، ليشكلوا إضافة نوعية لأي جهة يعملون بها، داعياً إلى التحلي بالأخلاق العالية والقيم الحميدة في التعامل مع الجمهور بمختلف جنسياتهم وأعراقهم، وأن ينقلوا للمجتمع رسالة الشرطة في تقديم الغالي والنفيس بكل تفان وإخلاص، لبسط الأمن والأمان في ربوع الوطن.

ومن جهته، نوه العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أن أكاديمية شرطة دبي تفخر بتخريج فوج جديد من أبنائها الخريجين والخريجات من الضباط وصف الضباط البالغ عددهم 400.

مؤكداً أن الأكاديمية حريصة على تطوير برامجها التدريبية والميدانية بما يكسب الملتحق مهارات وقدرات تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، والمساهمة في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لمقار عملهم من مختلف الجهات الشرطية والأمنية.

وكانت وقائع حفل التخريج قد بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم نزول معالي الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون التدريب والأكاديمية.

والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم قدم الخريجون عروضاً عسكرية، بجباه عالية مرفوعة شامخة نحو العلا.

بعد ذلك قام معالي الفريق المري، بتوزيع الجوائز على أوائل الدورات.