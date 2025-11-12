حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نواصل تعزيز جسور التعاون مع أبرز عواصم المال والأعمال

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دبي تمضي على نهج المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في الانفتاح على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ راشد إلى الولايات المتحدة عام 1963 كانت نقطة انطلاقٍ لتوسيع شبكة علاقات الإمارة الدولية.

وقال سموه إنّ دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل اليوم النهج ذاته في تعزيز جسور التعاون مع أبرز عواصم المال والأعمال، يتجلى ذلك في «غرف دبي» التي تقود أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك يضم أكثر من 80 من قيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في «منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية».

وأكد سموه أن هذه المشاركة محطة استراتيجية جديدة ترتقي دبي من خلالها بعلاقاتها الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التعاون البنّاء بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في عام 1963، اتخذ الشيخ راشد بن سعيد خطوة جريئة لتوسيع شبكة علاقات دبي الدولية، عبر أول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شملت نيويورك وواشنطن.. كان الشيخ راشد برؤية الباني يدرك أن المدينة التي يحلم بها لن تزدهر إلا إذا انفتحت على عواصم المال والأعمال حول العالم".

وأضاف سموه: "اليوم، وبعد أكثر من 6 عقود على تلك الزيارة تمضي الإمارة على النهج ذاته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مواصلةً بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية، حيث تقود غرف دبي أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك، يضم أكثر من 80 من قيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية... محطة استراتيجية جديدة نرتقي من خلالها بعلاقاتنا الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التعاون البنّاء بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".