حمدان بن محمد يشهد افتتاح "آيكوم دبي 2025"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، افتتاح أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم دبي 2025)، الذي يُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة أكثر من 4500 خبير ومتخصص في قطاع المتاحف والثقافة والفكر من مختلف دول العالم.

ودعا سموه جميع ضيوفنا لاكتشاف متاحف الماضي والمستقبل في دبي، والاطّلاع على مبادراتها الإبداعية وقصصها الملهمة، متطلعاً سموه إلى أن تمثّل هذه النسخة محطةَ انطلاق لرؤى عالمية جديدة تستشرف مستقبل المتاحف، وتصون الإرث العالمي، وتُشرك الأجيال الشابة، وتُوظّف أحدث التقنيات.

وعلى هامش الافتتاح، زار سموه المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه أكثر من 100 جهة عارضة تمثل متاحف ومؤسسات ثقافية دولية.

