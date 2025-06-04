محمد بن راشد: تحية لقيادة مصر ولطلابها

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، التحية لقيادة مصر ولطلابها، وجميع القائمين على التعليم فيها، منوهاً بمشاركة أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في مبادرة تحدي القراءة العربي، بدورتها التاسعة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بمناسبة إعلان أبطال تصفيات المبادرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقال سموه: «احتفلت جمهورية مصر العربية بمشاركتها القياسية في تحدي القراءة العربي.. المسابقة القرائية الأكبر في العالم.. حيث شارك أكثر من 19 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في هذا الحراك الثقافي».

وأضاف سموه: «تحياتنا لقيادة مصر.. وتقديرنا لطلاب مصر.. وشكرنا لجميع القائمين على التعليم في مصر.. وتهانينا للفائزين من جمهورية مصر.. وننتظرهم في شهر أكتوبر القادم بإذن الله في دبي لنحتفي بهم مع إخوانهم من دول العالم العربي».