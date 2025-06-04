«بيت الخير» تخصص 3.3 ملايين لمشاريع عيد الأضحى

أطلقت جمعية بيت الخير حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك بقيمة 3.3 ملايين درهم، متضمنة 3 مشاريع إنسانية رئيسة هي: كسوة العيد، والعيدية، ومشروع الأضاحي.

وقد خصصت «بيت الخير» مليون درهم لمشروع كسوة العيد، لتوفير ملابس جديدة لأبناء الأسر المتعففة، بالإضافة إلى مليون ثانٍ لمشروع العيدية الذي يمنح الأسر المحتاجة دعماً نقدياً يساعدهم على تلبية احتياجات العيد.

كما رصدت الجمعية مبلغ 1.3 درهم لتنفيذ مشروع الأضاحي، الذي يشمل ذبح وتوزيع 2000 أضحية على الأسر المسجلة لديها، وفق الضوابط الشرعية والمعايير الصحية المعتمدة.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية: «نحرص في «بيت الخير» على تنفيذ هذه المشاريع الخيرية سنوياً، بالتعاون مع أهل الخير والداعمين، لتعم فرحة العيد جميع أفراد المجتمع، وخاصة الأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة». ودعا أهل الخير في الدولة للمساهمة في دعم هذه المبادرات.