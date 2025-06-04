«إقامة دبي» تعلن مواقيت العمل خلال إجازة العيد

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن مواقيت العمل الرسمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

وأوضحت الإدارة العامة أن مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي – مبنى 3 (صالة القادمون) سيواصل تقديم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حرصاً على ضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمسافرين والمتعاملين خلال فترة العيد.

كما يستمر مركز سعادة المتعاملين في العوير باستقبال المراجعين يومياً من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، لتسهيل إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين بكل مرونة وكفاءة.

وأكدت إقامة دبي أن منصّاتها الرقمية متاحة على مدار الساعة، وتشكل قناة رئيسية لإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بشكل سريع وفعّال، بما يختصر الوقت ويعزز تجربة المتعامل. ويأتي استمرار تقديم الخدمات خلال الإجازة في إطار التزام الإدارة بتوفير بيئة خدمية مرنة وذكية ترتقي إلى مستوى تطلعات المتعاملين.

ويمكن للجمهور التواصل مع الإدارة وتقديم الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات عبر مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما دعت إقامة دبي كافة المتعاملين إلى استخدام قنواتها الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: www.gdrfad.gov.ae وتطبيقات الهواتف الذكية DubaiNow و GDRFA DXB.

وتتقدّم إقامة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله تعالى أن يُعيده على الجميع بالصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.