إطلاق التطبيق الذكي «مبروك» من دبي للعالم

كشفت قمة المستقبل للابتكار في نسختها الخامسة بدبي أن العالم يستعد لدخول عصر الذكاء الاصطناعي التنفيذي أو «الذكاء الوكيلي». وأعلنت القمة أن فريقاً عالمياً يضم 30 عالماً ومبتكراً سينتهي العام المقبل (2026) من تطوير كيانات رقمية تعمل وكلاء أذكياء يتخذون القرارات وينفذونها، وليسوا مجرد محللين أو مستشارين.

كما أعلنت عن إطلاق منصة عالمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من دبي، وهي تطبيق «مبروك» الترفيهي التعليمي الذكي، الذي يهدف إلى توحيد الناس من مختلف اللغات والثقافات في بيئة رقمية آمنة وتفاعلية.

وأكد المتحدثون أن الإمارات تقود العالم نحو الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان ورفاهية المجتمعات، مشيرين إلى التقدم المذهل في دمج التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وتحدث عدنان النوراني، الرئيس والمؤسس لقمة المستقبل للابتكار، عن رؤية الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء مجتمعات مستدامة، مشيداً بدور القيادة الإماراتية في دعم التكنولوجيا والابتكار لأجل الإنسانية.

واستعرض البروفيسور بيتر جينتش، الرائد في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أوروبا، رؤيته لعصر «الذكاء الوكيلي» وولادة الكيانات الرقمية الذكية المستقلة. وأوضح أن فريقه يعمل على تطوير وكلاء رقميين يجمعون بين المنطق البشري والتنفيذ الآلي عبر مختلف المجالات، ليس فقط لتحقيق الكفاءة، بل لقيادة الابتكار والتعلّم والاكتشاف.

وأشار حسين كركي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيسابد جروب ومنصة «مبروك»، إلى أن المنصة تجمع بين التعليم والترفيه، وتقدّم محتوى متعدد اللغات يعزز التواصل الإنساني ويمنع المحتوى الضار.

وأكد أن «مبروك» منصة عالمية قائمة على القيم، تهدف إلى أن تكون مساحة آمنة وملهمة لكل مستخدم، وتختلف عن وسائل التواصل الاجتماعي الحالية بوضوح هدفها الإيجابي.