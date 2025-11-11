80 خبيراً في ملتقى «طرق دبي» للمشاريع البحثية

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من خلال إدارة الابتكار والريادة في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية «ملتقى البحث والتطوير» والذي أُطلِق من خلاله 13 مشروعاً بحثياً استراتيجياً، وشارك في الملتقى 80 خبيراً من 30 جامعة ومؤسسة بحثية وعلمية داخل دولة الإمارات.

وأكدت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن البحث والتطوير لا يقتصر على طرح الأفكار، بل يتمحور حول تحقيق الأثر، مشددة على أهمية بناء أُطر مشتركة وصياغة رؤية موحدة لتحويل البحوث إلى حلول واقعية، كما أعربت عن فخر الهيئة بالتعاون مع المؤسسات.

وأشارت إلى نجاح الهيئة في تطوير محفظة تضم 137 ملكية فكرية تشمل العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، لتعزيز مكانة دبي عالمياً في تبنّي التقنيات المستقبلية.

وأفادت أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجية البحث والتطوير والابتكار لرفع كفاءة الكوادر، توسيع الشراكات البحثية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، كما تعمل على تحديد مشاريع تعاونية تستهدف تطوير القدرات المحورية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات دعماً لمسيرة الابتكار والتميّز التشغيلي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات دعما لمسيرة دبي لتكون من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وتضمّن الحدث جلسة عنوانها «مثلث الجامعة والصناعة والحكومة» والتي سلطت الضوء على إعادة التفكير في نماذج التعاون البحثي في الدولة، بمشاركة متحدّثين من مختبرات دبي للمستقبل، وجامعة برمنغهام، وشركة «أسباير» في أبوظبي، بالإضافة إلى سبل تسريع الأبحاث التطبيقية، وتوسيع نطاق المبادرات متعددة الشركاء، وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات استراتيجية تشمل الاتصال الكمي والتنقّل الذاتي والبنية التحتية المستدامة.

توصيات ختامية

وأكدت توصيات الملتقى أن وضوح الاتصال، وفعالية التعاون، والالتزام بالجداول الزمنية، تمثّل ركائز أساسية لنجاح المشاريع البحثية، إلى جانب أهمية تركيز النظام البيئي للبحث والابتكار على التكامل وتفادي تكرار البرامج، مع دعم الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي باعتبارها المحرك الرئيس لأجندة الابتكار في إمارة دبي.