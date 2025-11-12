شرطة دبي تستعرض برامجها للوقاية من المخدرات في تونس

شارك مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، في المؤتمر العربي الـ39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستضافته العاصمة التونسية، تونس.

وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير المركز، رئيس وفد شرطة دبي، أن المركز يحظى بمقعد دائم في المؤتمر الذي يضم العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، منوهاً بتسليطهم الضوء في هذه المشاركة على القمة الشرطية العالمية التي تنظمها شرطة دبي كل عام، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات بين نخبة من قادة الشرطة والأمن، ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها، كما تم تقديم عرض عن أهم البرامج التدريبية المنفذة في مجال الوقاية من المخدرات التي ينفذها مركز حماية الدولي، والتي تعتمد على أفضل الوسائل والأدوات التقنية والتكنولوجيا، وانعكاساتها الإيجابية على خفض معدلات الجريمة.