محاكم دبي تعلن انتقال إدارة إسعاد المتعاملين إلى مبنى محكمة التمييز

أعلنت محاكم دبي عن انتقال إدارة إسعاد المتعاملين – الصالة المركزية إلى مبنى محكمة التمييز «الطابق الأرضي»، وإيقاف استقبال المتعاملين في الصالة المركزية بالمبنى الرئيسي لمحاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتوفير بيئة خدمية أكثر جودة وسلاسة.

وتقدم الصالة المركزية في موقعها الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل استقبال المتعاملين وتوجيههم والرد على استفساراتهم حول الإجراءات القانونية، ودعم استخدام الخدمات الرقمية، بهدف تقديم تجربة متعامل سلسة ومتكاملة وضمان إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة، بما يعكس التزام محاكم دبي بأعلى معايير جودة الخدمة ورضا المتعاملين.

وأكد عبدالله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، أن الانتقال إلى مبنى محكمة التمييز يمثل خطوة نوعية تعكس التزام محاكم دبي بتطبيق أفضل الممارسات في خدمة وإسعاد المتعاملين، وفق أعلى معايير التميز المؤسسي، مشيراً إلى أن الموقع الجديد سيُسهم في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات ورفع مستوى الرضا العام عن تجربة المتعاملين.