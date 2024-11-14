برعاية حمدان بن محمد.. منتدى دبي للمستقبل 2024 ينطلق الأسبوع المقبل

يشهد "منتدى دبي للمستقبل 2024" أكبر تجمع لخبراء ومؤسسات استشراف وتصميم المستقبل من نحو 100 دولة، أجندة حافلة تشمل أكثر من 70 كلمة رئيسية وجلسة حوارية ضمن موضوعات حيوية مهمة لمستقبل الأفراد والمجتمعات والكوكب، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة مفتوحة تقدّم لأول مرة للجمهور.

ويشارك في تقديم أجندة المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في "متحف المستقبل" برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 150 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم، بحضور أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية وبمشاركة 100 مؤسسة ومنظمة دولية متخصصة في مختلف المجالات المستقبلية.

جلسات اليوم الأول

تشهد فعاليات اليوم الأول كلمات رئيسية متنوعة وجلسة حوارية بعنوان "من الفضاء إلى المحيط: مستقبل استكشاف الكون؟" بمشاركة سارة صبري أول رائدة فضاء عربية وإفريقية، والبروفيسور أسامة الخطيب خبير الروبوتات ومبتكر روبوت استكشاف أعماق البحار "أوشن وان كيه"، وسعاد الحارثي خبيرة استكشاف الطبيعة في ناشونال جيوغرافيك. تتبعها جلسة حوارية بعنوان "مفاهيم الزمن وتأثيرها في رؤيتنا للمستقبل" بمشاركة كلٍ من جوناثان كيتس خبير الفلسفة التطبيقية، وآن بيت هوفيند رئيسة صندوق مكتبة المستقبل، والدكتور باتريك نواك من مؤسسة دبي للمستقبل.

ويلقي الدكتور براغ خانا مؤسس "ألفا جيو" كلمة رئيسة بعنوان "هل ستكون المناطق الأكثر جاهزية للمستقبل هي الوجهة المقبلة للمجتمعات؟". وتبحث الجلسة النقاشية بعنوان "ماذا يحدث لو لم نستشرف المستقبل؟" بمشاركة كلٍ من سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وآيمي ويب الرئيسة التنفيذية لمعهد "المستقبل اليوم"، أهمية استشراف المستقبل بشكل مؤسسي ومدروس.

بدوره، يقدم الدكتور جوردان نغوين المخترع والمؤلف والمحاضر والمهندس الطبي الحيوي لدى "سايكينيتك"، في كلمة رئيسية، مجموعة من الإجابات التي يطرحها من وجهة نظره وخبراته ودراساته على سؤال "كيف تخدم التكنولوجيا أصحاب الهمم في المستقبل؟"

معارض وورش عمل

كما يشهد اليوم الأول من منتدى دبي للمستقبل تنظيم معرض "بلايفل فيوتشرز" حول دمج المجتمعات في تصميم مستقبل أفضل، ومعرض ألعاب استشراف المستقبل.

كما سيتم تنظيم ورشة عمل "سيناريوهات مستقبلية حول الأنظمة الصحية" بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية و(MOD)، وورشة عمل "إعادة التدوير ومستقبل التصنيع" من تنظيم (ARUP)، وورشة عمل "تغيير السيناريو: كيف يمكن للأفلام أن تؤثر إيجابياً على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ " التي ينظمها معهد "مستقبل الحياة".

15 جلسة و5 محاور رئيسية

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من "منتدى دبي للمستقبل" أيضاً 15 جلسة تركز على محاور المجتمعات الإنسانية وتحولات المستقبل، ومستقبل الأنظمة البيئية، وتمكين الأجيال القادمة، ومستقبل الأنظمة الصحية، إضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل.

ويجيب الخبراء العالميين خلال مشاركتهم في الجلسات المتخصصة عن أسئلة عالمية مهمة، ومنها على سبيل المثال: ماهي حقوق وتشريعات الطبيعة؟ وما هو مستقبل صناعة الدواء؟ وهل يمكننا التحكم بالمستقبل؟. كما تتضمن هذه الجلسات مشاركة ماكوتو سوزوكي طبيب القلب الياباني (92 عاماً) في جلسة حول أبحاث إطالة العمر.

فعاليات اليوم الثاني

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للمستقبل بجلسة حوارية بعنوان "كيف يمكن لتجارب العيش في المستقبل أن تغير الحاضر؟" بمشاركة كلٍ من ليام يونج المخرج السينمائي والمصمم المعماري، وأونر هارجر مديرة متحف العلوم والفنون في سنغافورة، وبريندان ماكجيتريك من متحف المستقبل.

وسيطلق بو فيكتور نيولند، مدير مكتب إنوسنتي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تقريراً خاصاً حول مستقبل الأطفال حول العالم من منصة "منتدى دبي للمستقبل 2024" .

كما يشهد اليوم الثاني جلسة حوارية بعنوان "صناعة مستقبل أجيال الغد" يشارك فيها براين والس رئيس مبادرة أصدقاء أجيال المستقبل (المعنية بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن أجيال المستقبل)، وصوفي هاو مفوضة أجيال المستقبل في ويلز.

تليها جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل الإنسانية خارج حدود الأرض" بمشاركة سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومايكل مادسن المنتج السينمائي المشهور عالمياً.

ويتضمن المنتدى جلسة نقاشية بعنوان "رؤى متعمقة حول استشراف المستقبل" بمشاركة بول سافو، خبير استشراف المستقبل في سافو للاستشارات ، وجاي أوجيلفي، الشريك المؤسس لشركة جلوبال بيزنس.

تتبعها جلسة حوارية بعنوان "ما هي علامات نجاح استراتيجيات استشراف المستقبل؟" بمشاركة جينيفر بريس كبيرة مستشرفي المستقبل لدى شركة فورد موتور، وماري كارولين داربون رئيسة الاستشراف الاستراتيجي والمستقبلي لدى لوريال، وميلاني سوبين المدير الإداري لمعهد "المستقبل اليوم"، وتحاورهم ميف كوارين الرئيسة التنفيذية لـ "إنسايت فاكتوري". وستكون الجلسة الحوارية الختامية بعنوان "مستقبل المتاحف" بمشاركة ماجد المنصوري المدير التنفيذي لـ "متحف المستقبل"، ورفيق أناضول الفنان والمخرج الإبداعي، وهيوغ فورست من "ساوث باي ساوث ويست"، وتحاورهم المديرة التنفيذية لمعرض "آرت دبي". وستركز الجلسات المتخصصة في اليوم الثاني أيضاً على الإجابة عن أسئلة مهمة ومحورية مثل: كيف ستبدو المؤسسات التعليمية في عام 2100؟ وما هو مستقبل البيانات وعلم الوراثة وصحة المجتمعات؟.

ورش عمل اليوم الثاني

وتضم قائمة ورش العمل في اليوم الثاني من "منتدى دبي للمستقبل 2024" كلاً من ورشة عمل "دور إعلان الأمم المتحدة بشأن أجيال المستقبل في تمكين الأجيال القادمة في المنطقة" وورشة عمل "مراكز تخيل المستقبل: ازدهار المجتمعات من خلال صناعة القرارات الاستراتيجية"، بالإضافة إلى ورشة "حكومة دبي: استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات" التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل.

مستقبل الطفولة

وتعقد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في متحف المستقبل ضمن "منتدى دبي للمستقبل 2024" فعالية "الأطفال حول العالم" والتي تسلط الضوء على أهمية تضافر الجهود لتوفير مستقبل أفضل لأطفال العالم وسط التحولات والتغيرات التي نشهدها.

100 مشروع مبتكر

وسيشهد منتدى دبي للمستقبل 2024" أيضاً استعراض أفضل 100 مشروع تجريبي وحل مبتكر ضمن مبادرة " حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" التي سيتم تنظيمها بإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة "حسين سجواني – داماك الخيرية" الشريك الاستراتيجي لهذه المبادرة والتي أعلنت مؤخراً عن تخصيص 100 مليون درهم إماراتي لدعم الابتكار والتكنولوجيا.

فعاليات مصاحبة مفتوحة للجمهور

وتتميز هذه الدورة من "منتدى دبي للمستقبل" بالفعاليات المصاحبة المفتوحة لعامة الجمهور لأول مرة في تاريخ المنتدى، ومنها سلسلة عروض أفلام متخصصة بالمستقبل وقضاياه يومي 18 و19 نوفمبر 2024 في سينما عقيل بجادة السركال في منطقة القوز بدبي، ويومي 20 و21 نوفمبر 2024 في "سينما عقيل في 25 ساعة" في "ون سنترال" بدبي. وتستكشف الأفلام العوالم المستقبلية والتقدم التكنولوجي والتحديات من خلال السرد السينمائي لتلهم تخيل المستقبل وتشكيله على نحو أفضل.

بموازاة ذلك، ترسم تجربة فنية غامرة أخرى بعنوان "مستقبل الثقافات المحلية" تصورات مستقبل مشترك يصممه الإبداع البشري بواسطة صور يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي. وتستمر هذه الفعالية الفنية المفتوحة للجمهور على مدار أربعة أيام من الإثنين 18 نوفمبر إلى الخميس 21 نوفمبر 2024 في منطقة "ذا كورتيارد" بالقوز بدبي.