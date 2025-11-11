«كهرباء دبي» ترفع القدرة الإنتاجية لمجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» %60

أكد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (COP30) في البرازيل والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن العالم حقق في عام 2024 رقماً قياسياً بإضافة 582 جيجاوات من الطاقة المتجددة، منها 452 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وأوضح أن هذه الإنجازات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق أهداف «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي أُبرم خلال مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي، والذي يطمح إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ليصل إلى 11.2 تيراوات بحلول عام 2030.

ويُظهر هذا التقدم الملحوظ أن العالم يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يحتاج إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي بإضافة 1,122 جيجاوات سنوياً لتحقيق هذه الطموحات المناخية العالمية.

ريادة

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أن الإمارات تواصل ريادتها في مجال الطاقة عبر تنفيذ مشاريع كبرى أصبحت نماذج تحتذى على مستوى العالم في الابتكار في الطاقة النظيفة، حيث يمثّل مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2012، وتنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%.

جهود متواصلة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نواصل جهودنا لترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما لفت إلى تجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36% بحلول 2030 مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً».

وأضاف معالي الطاير: «يدعم المجمع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.